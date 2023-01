Le dernier but d’Alexis Lafrenière remonte au 7 décembre. Il va tenter de profiter de la présence de famille et amis dans les estrades du Centre Bell pour se retrouver un peu.

Dans la vie, en général, il y a des choses qui peuvent prendre du temps.

La quête de l’amour véritable peut prendre du temps, la quête du bonheur peut prendre du temps… et l’éclosion d’un choix de premier tour au hockey peut aussi prendre du temps.

C’est un peu le message que Gerard Gallant avait à dire au Centre Bell jeudi matin, au sujet d’Alexis Lafrenière.

Non, l’entraîneur des Rangers de New York n’a pas dit ça exactement en ces mots - c’eut été divertissant -, mais il l’a dit en ses mots à lui, le temps de faire comprendre que, contrairement aux rumeurs, les Rangers ne sont pas sur le point d’abandonner concernant leur jeune attaquant, qui a été laissé de côté lors d’un récent match, le 29 décembre.

« Il y a des raisons à ça et ce n’est pas seulement à cause de son jeu, a ajouté Gérard Gallant. On veut tous qu’Alexis soit très bon. Je l’ai laissé de côté pour lui donner un petit électrochoc, et pour qu’il soit de retour en force par la suite. Je ne veux pas qu’il change son jeu, je veux seulement qu’il soit plus constant. »

Gallant a maintes fois rappelé que le jeune joueur demeure ça, justement : un jeune joueur.

« Il revient d’une saison de 20 buts (19, en fait). Il a 5 buts en ce moment, on en veut plus de sa part et il veut en faire plus aussi.

« Il a 21 ans… il a besoin de temps pour grandir en tant que joueur. Il y a les joueurs d’exception qui peuvent atteindre des sommets plus rapidement, des gars comme Crosby par exemple. Mais Lafrenière est jeune, il va bien, et nous sommes heureux de l’avoir avec nous. »

Le principal intéressé, lui, ne se formalise pas trop de tout ça.

« C’est sûr qu’il y a des hauts et des bas dans une carrière, a fait savoir Lafrenière jeudi matin. Le but, c’est d’essayer de s’ajuster. Je suis encore très jeune, mais il y a beaucoup de bons vétérans qui sont ici, des gars qu’il nous est possible de suivre par l’exemple. »

Et ce retrait de la formation ?

« Ça m’est arrivé aussi l’an passé, et j’avais bien joué ensuite, alors je vais essayer de faire la même chose cette saison. Je dois essayer d’être le plus efficace possible, dans toutes les facettes du jeu. C’est un gros défi que de jouer dans cette ligue-là à chaque soir. »

Le dernier but d’Alexis Lafrenière remonte au 7 décembre. Il va tenter de profiter de la présence de famille et amis dans les estrades du Centre Bell pour se retrouver un peu. « J’ai vu mes amis, il va y avoir du monde au match pas mal, ça va être cool… La dernière fois, ça avait bien été pour moi ici. »

C’est Jaroslav Halak qui sera devant le filet des Rangers.