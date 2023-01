La nouvelle était attendue, et elle est tombée avec fracas vendredi matin à Brossard : Kaiden Guhle ne reviendra pas au jeu de sitôt.

Le jeune défenseur, blessé dans le cadre d’une collision avec Aleksander Barkov des Panthers de la Floride, lors du match du 29 décembre à Sunrise, sera perdu pour une période d’au moins huit semaines, selon ce que la direction du Canadien a laissé savoir.

À la suite de cette mésaventure, le jeune défenseur a été vu avec une attelle au genou gauche, entre autres jeudi soir au Centre Bell, après le match face aux Rangers de New York.

Pour un club qui carbure déjà aux mauvaises nouvelles ces jours-ci, ce n’est certes pas l’idéal.

« À mon avis, il jouait comme un gars qui méritait une nomination au trophée Calder, a expliqué Joel Edmundson vendredi à Brossard. C’est une perte qui fait très mal. »

La prédiction du vétéran défenseur au sujet de ce prestigieux trophée ne risque pas de se réaliser, puisque dans un scénario optimiste, Guhle serait de retour au jeu quelque part à la mi-mars.

« Il en est à sa première saison, mais de la façon dont il jouait pour nous, il ne se comportait certes pas comme un joueur de première année, a ajouté Edmundson. C’est un gars qui montre une autre facette de son jeu à chaque soir. Il commet très peu d’erreurs, et il impressionnait tout le monde ici dans le club depuis le début de saison, à travers la ligue aussi. Alors c’est vraiment une énorme perte pour nous. »

Il y a aussi que Guhle, bientôt 21 ans, prenait de plus en plus de place dans les scénarios concoctés par Martin St-Louis, lui aussi bien attristé de cette lourde perte.

« Il nous offrait des minutes de jeu importantes, a expliqué l’entraîneur du Canadien vendredi. Si on fait le calcul de son temps de glace jusqu’ici, il a presque déjà disputé une saison en entier si on compare à d’autres recrues à travers la ligue…

« Mais les blessures, ça fait aussi partie d’apprendre à être un professionnel. Il va devoir gérer ça, son retour, sa progression. C’est une expérience qu’il va devoir vivre, ça fait partie du cheminement. Bien sûr que c’est dur pour lui, en plus qu’il avait le vent dans les voiles. »

David Savard avait lui aussi du mal à cacher sa déception.

« Il représente une grosse partie de notre défense, a expliqué le vétéran défenseur. Ça nous fait mal et c’est dommage pour lui aussi, parce qu’il progressait, il était confiant et il nous donnait de grosses minutes de jeu. Son jeu dans l’ensemble a toujours été bon, et de plus en plus, il nous apportait aussi un élément offensif… il a tous les atouts afin de devenir un joueur dominant dans cette ligue. »

Une saison déjà difficile devient donc soudainement plus difficile pour le Canadien, si ça se trouve. Avec la défaite de jeudi soir contre New York, le club montréalais se retrouve sur une très mauvaise série de sept défaites de suite. La dernière victoire de l’équipe en temps réglementaire remonte au 6 décembre, à Seattle.

Aucun doute, c’est un club en pleine déroute qui va se présenter au Centre Bell samedi soir, afin d’y accueillir les Blues de St-Louis.

Martin St-Louis a admis que le plus récent voyage de sept rencontres, en plein temps des Fêtes, avait été plutôt difficile sur sa troupe.

« On s’est perdus un peu, je ne peux pas dire pourquoi, a-t-il reconnu vendredi. Mais l’important, c’est comment on va s’en sortir. C’est à ça qu’on doit penser en premier. »