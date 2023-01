Championnat mondial junior

Un caméraman tout en blanc attire l’attention sur la glace

(Halifax) La dernière chose que Nathan Eides désire — et il l’affirme clairement — c’est que les projecteurs soient tournés vers lui. Et pourtant, c’est le cas. À chaque pause publicitaire ; lors de chaque célébration qui suit un but ; après chaque victoire ; après chaque défaite.