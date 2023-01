Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko sur la liste des blessés

Les Blues de St. Louis ont inscrit les noms du capitaine Ryan O’Reilly et de l’ailier Vladimir Tarasenko sur la liste des blessés, de nouvelles tuiles qui viennent s’abattre sur la tête du club de l’Association Ouest qui tente de demeurer dans la course aux séries éliminatoires de la LNH.

Stephen Whyno Associated Press

L’équipe du Missouri a indiqué qu’O’Reilly s’est fracturé un pied, tandis que Tarasenko est blessé à une main. O’Reilly devrait rater au moins six semaines d’activités, contre quatre pour Tarasenko.

Les Blues ont inscrit le nom du défenseur Torey Krug sur la liste des blessés la semaine dernière en raison d’une blessure au bas du corps, et on s’attend à ce qu’il s’absente pour six semaines.

Les Blues ont été décimés par les blessures jusqu’ici cette saison. Ils occupent présentement le 10e rang dans l’Ouest, à cinq points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.