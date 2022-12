Le Rocket bat le Crunch une fois de plus

(Laval) Rem Pitlick a obtenu un but et une mention d’aide et le Rocket de Laval a défait le Crunch de Syracuse 5-1 vendredi soir, dans un duel de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Pitlick a fourni un coussin de deux buts à son équipe en troisième période lorsqu’il a profité d’un avantage numérique pour inscrire son troisième filet de la campagne.

Un peu moins de trois minutes plus tard, encore en supériorité numérique, Alex Belzile a décoché un puissant tir dans la lucarne pour permettre au Rocket (12-15-4) d’accentuer son avance.

Rafaël Harvey-Pinard, Joël Teasdale et Olivier Galipeau, dans un filet désert, ont également fait scintiller la lumière rouge pour le Rocket, qui avait vaincu le Crunch mercredi.

Kevin Poulin a terminé sa soirée de travail avec 21 arrêts pour le club-école du Canadien de Montréal. Il a même tenté d’ajouter un but à sa fiche en fin de match, mais son long tir est passé à la gauche du filet adverse.

Declan Carlile a été l’auteur du seul but du Crunch (13-11-4), qui a vu ses adversaires prendre le contrôle de la rencontre au deuxième engagement.

Jack LaFontaine a cédé quatre fois en 27 lancers pour le club-école du Lightning de Tampa Bay.