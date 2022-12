Les entraîneurs-chefs des équipes de la Ligue nationale de hockey rencontrent les journalistes pratiquement chaque jour, huit mois par année. Naturellement, de ces rencontres sortent souvent de cocasses ou sympathiques citations. En voici dix qui ont été prononcées en 2022.

10- Pas un lion peureux

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jim Montgomery derrière le banc, Brad Marchand à droite

Opéré à la hanche au début de l’été, l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand devait s’absenter pour six mois. Il est finalement revenu au jeu un mois plus tôt que prévu, à la fin d’octobre, et a inscrit deux buts et une passe à son premier match. En conférence de presse, quatre jours plus tard, l’entraîneur-chef Jim Montgomery y est allé d’une analyse recherchée pour décrire son joueur : « Il a le cœur d’un champion. C’est aussi simple que ça. Il n’est pas le lion dans Le magicien d’Oz », a-t-il dit, sourire en coin, en référence au « lion peureux » qui cherche à surmonter sa peur.

9- Une victoire de sous-sol

PHOTO CHRIS SEWARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jay Woodcroft

Le 15 mars, les Oilers d’Edmonton ont battu les Red Wings de Detroit par la marque de 7-5. Après avoir vu les Oilers inscrire trois buts dans les cinq premières minutes du match, les Wings sont revenus dans le match et ont dominé une grande partie de la rencontre. Mais la troupe de Jay Woodcroft a tenu le coup. Après la partie, Woodcroft a comparé les victoires à des œuvres d’art. « Vous ne les accrochez pas toutes dans le salon. Parfois, vous les accrochez dans le sous-sol », a-t-il imagé. Il a plus tard souligné que la victoire de son équipe, ce soir-là, n’était certainement pas un tableau de Picasso.

8- Pout pout

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS André Tourigny

En visite au Centre Bell, les Coyotes de l’Arizona se sont inclinés par la marque de 6-2 face au Canadien, le 20 octobre. En première période, alors que les Coyotes tiraient de l’arrière 3-0, l’attaquant Zack Kassian a jeté les gants devant le jeune défenseur Arber Xhekaj. Disons que ça n’a pas donné l’effet escompté. Après la rencontre, le journaliste de TVA Sports Marc-André Perreault a abordé le sujet avec l’entraîneur-chef des Coyotes, le Québécois André Tourigny. « Kassian qui essaie de créer quelque chose, est-ce que tu sens que ça a fait pout pout ? », lui a-t-il demandé. D’un air sérieux, Tourigny a répondu : « C’était déjà 3-0, ça n’a pas fait pout pout ben ben plus. C’était déjà pout pout. »

7- Trop gentils

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bruce Cassidy

Dans la vie, rarement se fait-on reprocher d’être trop gentil. Les joueurs des Bruins l’ont vécu, l’an dernier. Après que son équipe eut subi quatre défaites en sept matchs au début du mois de février, l’entraîneur-chef de la formation de Boston – aujourd’hui des Golden Knights de Vegas – Bruce Cassidy a été questionné sur les performances de sa brigade défensive. « Nous avons beaucoup de gentils garçons dans notre équipe. Nous devons être plus comme des connards [we need to be more like pricks], pour être honnête avec vous », a-t-il lancé.

6- Sutter, le docteur

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Darryl Sutter

Les médecins des Flames de Calgary ont goûté à la médecine (!) de Darryl Sutter, le 18 mars dernier. En conférence de presse d’après-match, Sutter a expliqué que le défenseur Erik Gudbranson avait raté le début de la deuxième période parce que les soigneurs tentaient de trouver quelqu’un pour lui faire des points de suture. « J’aurais pu le faire en cinq minutes… [Je] recouds des chevaux et des vaches en 10 minutes. Ça lui a pris 33 minutes pour avoir des points de suture », a-t-il laissé tomber, découragé.

5- L’honnêteté de Tortorella

PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Tortorella

Après avoir passé six saisons comme entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella s’est retrouvé sans emploi pendant toute la saison 2021-2022. Il a été embauché par les Flyers de Philadelphie en juin dernier. À sa première conférence de presse, l’homme de 64 ans a exprimé, en toute franchise comme à son habitude, son bonheur d’être de retour : « J’ai été ici avec des chevaux et des chiens… J’ai pelleté beaucoup de merde ici depuis huit ou neuf mois. Excusez mon langage. Je voulais parler hockey. »

4- L’honnêteté de Tortorella (partie 2)

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS John Tortorella

Oui, encore lui ! Tortorella n’a jamais été reconnu pour avoir la langue dans sa poche. Lors d’une entrevue en direct avec le réseau ESPN pendant la première période du match des Flyers face aux Blue Jackets, le 15 novembre, il a été questionné sur la performance de son équipe pendant les quelque 15 premières minutes. « Nous sommes pitoyables [we suck] », a-t-il répondu avec le plus grand des sérieux. « Nous n’avons pas fait d’échec avant, nous n’avons rien fait. Jusqu’à maintenant. » Interrogé sur ce qu’il voulait voir pour la suite du match, il a simplement lancé : « de l’échec avant ». Cette citation est d’autant plus amusante que, deux jours plus tôt, Tortorella défendait ses joueurs en conférence de presse : « Vous pouvez nous huer. Vous pouvez dire de la merde sur nous. Je vais défendre ces gars-là parce qu’ils essaient », avait-il dit.

3- Sa game dans la game

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Martin St-Louis

Rassurez-vous, partisans du Canadien, Martin St-Louis a fait sa place dans ce top 10. Lors d’un point de presse matinal avant le départ de son équipe pour Detroit, le 13 octobre, St-Louis a tenté d’expliquer comment il veut voir ses joueurs s’exprimer librement tout en respectant sa structure. « Je veux qu’ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu peux pas juste jouer TA game. Il faut que tu joues LA game. T’amènes TA game à LA game. Je ne sais pas si tu comprends ? », a-t-il lancé en riant, lui-même amusé de son explication.

2- Le plus beau

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Quinn

En septembre, le site Gambling.com a publié son classement des plus beaux coachs de la LNH. La liste en a fait rire plus d’un, dont les entraîneurs eux-mêmes. David Quinn, pilote des Sharks de San Jose, s’est retrouvé au 29e rang sur 32. Sa réaction a été partagée sur Twitter par le journaliste de San Jose Hockey Now Sheng Peng. « Ça veut dire que je ne suis pas dernier ! s’est exclamé Quinn. C’est ce que le coaching nous fait, regardez-moi. » Au sujet du classement de l’entraîneur des Red Wings de Detroit Derek Lalonde, qui se retrouvait au 3e rang, Quinn a ajouté : « Je connais Derek Lalonde. Il n’est pas numéro 3. Il y a un numéro 3 parmi cette liste, mais il y a un autre numéro après. Citez-moi, s’il vous plaît. » Le sujet est également venu sur le tapis lors d’une conférence de presse de Lalonde. « Je suis en haut de la liste, David Quinn est en bas. Ouais, c’est une mauvaise, mauvaise liste », a-t-il laissé tomber à la blague.

1- Huberdeau à la salle de bains

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Darryl Sutter

Après une défaite de 3-2 aux mains des Oilers d’Edmonton, le 30 octobre, Darryl Sutter a offert une autre légendaire citation qui a rapidement fait le tour du web et qui mérite sans contredit le premier rang de ce top 10. Quand un journaliste lui a demandé pourquoi Jonathan Huberdeau avait momentanément quitté le banc des Flames en première période, Sutter a offert une réponse laconique, mais qui restera dans les archives : « Je pense qu’il devait aller faire caca [I think he had to go take a shit]. »