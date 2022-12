Certains sont des vedettes, d’autres, pas du tout. Mais ils ont tous une chose en commun : ces joueurs ont un plaisir fou à faire mal paraître le Canadien. Retour sur les pires bourreaux du Tricolore depuis 20 ans.

10– Martin Jones

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Martin Jones, gardien du Kraken de Seattle

On se réchauffe avec un candidat inattendu. Dans le grand livre de l’histoire du hockey, l’épithète « ordinaire » est probablement celui qui décrit le mieux Martin Jones, gardien dont le taux d’efficacité est sous la barre des ,900 depuis cinq ans. Jones, au demeurant, n’a pas croisé le Tricolore très souvent, puisqu’il a presque exclusivement évolué dans l’Association de l’Ouest. Mais quand ça se passe, ça se passe pour vrai : 9 victoires en 11 départs. Avant sa performance pénible du 6 décembre dernier, son unique revers remontait à décembre 2014. Mention honorable également à Devan Dubnyk (10-1-1), que le CH peut certainement qualifier d’emmerdeur.

9– Daniel Alfredsson

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Mars 2013. Daniel Alfredsson, des Sénateurs d’Ottawa, est entouré de Raphael Diaz (à gauche) et de Colby Armstrong, du Canadien.

Quand on jette un œil à la liste de tous les joueurs qui ont affronté le Canadien depuis la saison 2002-2003, Jason Spezza arrive au tout premier rang avec 76 points. Il y a là une certaine logique, puisque les Sénateurs d’Ottawa évoluent dans la même division, et que les années 2000 ont été prolifiques dans la capitale fédérale. Or, tout juste après Spezza, on retrouve le nom de Daniel Alfredsson. S’il cède 2 points (74) à son coéquipier de l’époque, il a eu besoin de 18 matchs de moins pour atteindre cette marque. À deux reprises, le Suédois a récolté cinq points dans une même rencontre contre le Bleu-blanc-rouge.

8– Tomas Kaberle

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Décembre 2012. Tomas Kaberle, des Maple Leafs de Toronto, tente de soutirer la rondelle à Garth Murray, du Canadien.

D’aucune manière, le nom de Tomas Kaberle n’est synonyme de réjouissance pour un partisan montréalais. Son court passage avec le Tricolore s’est terminé en queue de poisson. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston. Et il s’est fait un malin plaisir de punir les représentants de la métropole lorsqu’il portait l’uniforme des Maple Leafs de Toronto. On n’aurait sans doute pas parié sur lui, mais avec 43 points en 51 matchs, le Tchèque est le défenseur des dernières décennies qui a été le plus prolifique contre le Canadien. À n’en point douter, Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, a pris la relève depuis la retraite de Kaberle, lui qui maintient une moyenne légèrement supérieure à un point par match en carrière contre ses rivaux de division.

7– Marc-André Fleury

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marc-André Fleury, gardien du Wild du Minnesota, fait un superbe arrêt sous les yeux de Rem Pitlick, du Canadien, en octobre dernier.

Un mythe veut que le Québécois peine historiquement contre le Canadien. C’est inexact. Avec 26 victoires, il arrive au deuxième rang des gardiens du circuit depuis 20 ans. Ce qui a teinté l’impression générale, c’est qu’il a accordé beaucoup de buts. En 46 apparitions, il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,93 et un taux d’efficacité de ,903, loin de ses statistiques habituelles en carrière. Un autre mythe veut que Cam Ward était impénétrable face à la Flanelle. Sa fiche de 20-12-4 le place en effet en bonne posture, mais elle est proportionnellement inférieure à celles de Braden Holtby (15-4-4) et de Ben Bishop (14-4-4), qui ont moins marqué l’imagination collective.

6– Brad Marchand

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brad Marchand (à droite) durant un match du Canadien contre les Bruins de Boston au Centre Bell le 24 avril 2022

Ici, le constat est presque aussi qualitatif que quantitatif. Ce n’est pas tant par sa production offensive (38 points en 47 matchs) que Brad Marchand cause des maux de tête au Canadien, mais, plutôt, par sa manière de déranger systématiquement ses adversaires. Les partisans de 31 des 32 villes du circuit le détestent, et il s’en régale. L’attaquant est néanmoins passé à la vitesse supérieure contre le Tricolore au cours des dernières années. Depuis le début de la saison 2016-2017, il a amassé 24 points en 20 duels, mais, surtout, les Bruins de Boston ont conservé une fiche de 15-4-1 face à leurs ennemis jurés lorsque Marchand était en uniforme.

5– Ryan Miller

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ryan Miller, gardien des Canucks de Vancouver en décembre 2014, se démène contre David Desharnais, du Canadien.

Amorçons la portion la plus sanguinaire de notre décompte avec le gardien qui a battu le plus souvent le CH depuis 20 ans – 27 fois en 48 matchs. Une fin de carrière pénible dans l’Association de l’Ouest a un peu effacé l’empreinte de Ryan Miller sur la côte Atlantique, mais l’Américain a néanmoins été un gardien dominant pendant plus d’une décennie dans l’uniforme des Sabres. Rival de division, le Tricolore en a fait les frais, abondamment en plus, car c’est aussi le gardien que les Montréalais ont croisé le plus souvent. Le choc a été particulièrement brutal de 2002 à 2012, période au cours de laquelle Miller a remporté 23 de ses 37 départs. Martin Brodeur a lui aussi fait très mal à l’équipe de son enfance, comme en témoigne sa fiche de 24-10-2.

4– Auston Matthews

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, est pourchassé par Shea Weber, du Canadien, sous le regard du gardien Jake Allen, en avril 2021.

Les partisans du CH aiment s’en moquer, surtout depuis le triomphe sur les Maple Leafs au premier tour des séries éliminatoires de 2021. Auston Matthews ne semble toutefois pas s’en formaliser. Avec 34 points en 28 matchs, l’étoile torontoise produit à un rythme effarant lorsque les deux fleurons canadiens s’affrontent. Matthews fait surtout sa magie avec constance : depuis ses débuts dans la LNH, il n’a été blanchi par le Canadien que 5 fois en 28 occasions. Et quatre fois en sept matchs de séries, mais nous nous égarons. Alexander Ovechkin a une production proportionnellement semblable à celle de Matthews (60 points en 53 matchs), mais ses 34 buts le placent au premier rang à ce chapitre.

3– Andrei Vasilevskiy

PHOTO GERRY BROOME, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy, gardien du Lightning de Tampa Bay, stoppe un lancer de Corey Perry, du Canadien, en juin 2021.

Comme le gardien vedette du Lightning de Tampa Bay n’a affronté le Tricolore que 16 fois au cours de sa carrière, ses 13 victoires le placent loin du sommet en valeur absolue. Or, son efficacité a de quoi donner froid dans le dos. Personne, depuis 20 ans, n’a battu le CH avant autant de régularité. Il n’a perdu qu’une seule fois un duel en temps réglementaire, le 9 avril 2016, à son premier départ au Centre Bell. Depuis cette date, Vasilevskiy affiche un dossier de 13-0-2, assorti d’une moyenne de buts accordés de 1,78 et d’un taux d’efficacité de ,943. Et il est parfait (10-0-0) depuis février 2018. Le titre du plus chiche gardien des dernières décennies revient toutefois à Corey Crawford (14-2-2), qui a stoppé 95,6 % des tirs montréalais dirigés vers lui au cours de sa carrière.

2– John LeClair

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE John LeClair, des Flyers de Philadelphie, en octobre 2002. José Théodore était à l’époque gardien du Canadien.

Puisqu’il a disputé son dernier match en 2006, John LeClair n’arrive pas très haut dans le classement des meilleurs pointeurs contre le CH depuis 20 ans. Seulement 13 points. Tout petit détail : c’était en seulement 10 matchs. Et il importe ici de souligner qu’il s’agissait alors du LeClair de fin de parcours, celui qui marquait de 20 à 25 buts par saison, pas 40 ou 50. Si l’Américain se retrouve si près du sommet de notre palmarès, c’est tout simplement parce qu’il est le roi à vie des bourreaux du Canadien. Depuis la Seconde Guerre mondiale, seulement deux joueurs ont tenu un rythme de points par match plus élevé que LeCLair (1,37) face au Tricolore : Mario Lemieux (1,62) et Wayne Gretzky (1,60). Pas la pire des compagnies...

1– Le duo Crosby-Malkin

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Evgeni Malkin et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, forment une paire de joueurs remarquable.

Depuis qu’Evgeni Malkin a rejoint Sidney Crosby dans la LNH en 2006-2007, les Penguins de Pittsburgh ont affronté le Canadien à 53 reprises en saison. Chacun des deux joueurs a disputé 45 de ces rencontres. Combien de fois le Tricolore a-t-il réussi à tenir au silence Crosby et Malkin le même soir ? Deux. Avec respectivement 58 et 56 points, le Néo-Écossais et le Russe se sont assurés de hanter le Bleu-blanc-rouge, que ce soit ensemble ou séparément. Depuis 20 ans, personne parmi ceux qui ont disputé plus de 10 matchs n’a tenu un rythme de production plus élevé contre la Flanelle. Notez que le numéro 87 a été blanchi par le CH à ses deux derniers matchs. Les analyses les plus ésotériques concluraient qu’il est « mûr ». Ça ne sonne pas comme une bonne nouvelle.