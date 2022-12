Cinq joueurs canadiens à suivre dans le monde du hockey junior.

Connor Bedard

Même si Adam Fantilli domine lui aussi dans son circuit, la NCAA, difficile de ne pas imaginer Connor Bedard repêché au premier rang en 2023. Au moment de son départ pour les Maritimes en prévision du Championnat du monde, il avait déjà 64 points en 28 matchs à Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest… à 17 ans. Shane Wright, que la plupart voyaient au premier rang du repêchage de 2022, a obtenu 94 points en 63 matchs à son année d’admissibilité. Bedard est en voie d’en amasser 144 en autant de matchs ! Il jouera à la droite de ce même Wright avec le Canada, même s’il demeure un centre.

Adam Fantilli

PHOTO RON WARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Adam Fantilli

Fantilli constituera un prix de consolation fantastique pour l’équipe qui repêchera au deuxième rang. Un joueur de centre comme Bedard, plus costaud à 6 p 2 po et 195 lb, Fantilli, un Ontarien, a 26 points en 16 matchs à sa première saison à l’Université du Michigan. C’est un point de plus, en trois matchs de moins, que le troisième choix de l’an dernier, Logan Cooley. Bedard est un attaquant tout en finesse, Fantilli est beaucoup plus puissant. Il est rapide, très efficace dans ses batailles pour la rondelle, il possède une belle vision du jeu et un tir puissant. Certains le compareront à certains égards à Jack Eichel, même si celui-ci est droitier contrairement à Fantilli.

Shane Wright

PHOTO RON WARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shane Wright

Après l’avoir rayé à maintes reprises de la formation, utilisé avec parcimonie lors de ses matchs, renvoyé dans la Ligue américaine pour retrouver un certain élan, le Kraken de Seattle a finalement prêté son quatrième choix à l’équipe canadienne, dont il sera le capitaine. Wright sera évidemment le premier centre de l’équipe, avec Connor Bedard à sa droite, et il sera intéressant de voir lequel des deux s’illustrera le plus, même si Bedard a un an de moins. Déjà, Wright a compté un but d’une facilité déconcertante lors d’un match préparatoire contre la Suisse après avoir reçu une passe hallucinante de son jeune ailier.

Dylan Guenther

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Dylan Guenther

Ce neuvième choix de la LNH par les Coyotes en 2021 détenait un rôle régulier en Arizona et il produisait à un rythme intéressant pour un garçon de 19 ans – 11 points en 21 matchs –, mais son équipe a préféré néanmoins lui permettre de vivre l’expérience de ce Championnat. Il sera évidemment une tête d’affiche au sein de l’équipe. Guenther possède un bon gabarit et il est doté d’un tir dévastateur. C’est aussi un attaquant très intelligent qui sait très bien se positionner dans les endroits libres et excelle dans l’art de déranger le gardien adverse en se plaçant à l’orée de son demi-cercle.

Kevin Korchinski

PHOTO RON WARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kevin Korchinski

Ce défenseur gaucher de 18 ans constitue la première pièce de la reconstruction des Blackhawks, entamée par le nouveau DG Kyle Davidson, puisqu’il a été le premier choix de l’équipe, au septième rang, en 2022, grâce au choix obtenu des Sénateurs d’Ottawa pour l’attaquant Alex DeBrincat. Korchinski a obtenu un poste à 18 ans seulement, un exploit toujours digne de mention, surtout en défense. Il s’agit d’un défenseur résolument offensif, qui a amassé 28 points en 21 matchs à Seattle avant de partir pour le camp de l’équipe du Canada.