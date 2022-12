À la veille du début du tournoi regroupant les meilleurs joueurs d’âge junior à Halifax et à Moncton, notre journaliste vous présente 10 espoirs appartenant à des équipes de la LNH qu’il faudra avoir à l’œil durant la quinzaine.

Logan Cooley, centre, États-Unis

Son nom a résonné souvent à Montréal l’été dernier puisqu’il figurait parmi les trois candidats du Canadien pour le premier choix. Il n’a pas été repêché par Montréal, mais a quand même devancé Shane Wright en étant choisi au troisième rang par les Coyotes de l’Arizona. Il ne déçoit certes pas les attentes à sa première année dans la NCAA avec 25 points en 19 matchs à l’Université du Minnesota. Il était lui aussi de la formation américaine à ce Championnat l’été dernier.

Luke Hughes, défenseur, États-Unis

Pour une raison qu’on ignore, ce défenseur, quatrième choix en 2021, semble un peu oublié entre les jeunes joueurs de premier plan des Devils, Nico Hischier, son frère Jack et les espoirs Simon Nemec et Alexander Holtz. Son talent ne fait pourtant aucun doute. Cette année encore, il frôle le point par match à l’Université du Michigan. Beaucoup plus grand à 6 pi 2 po que ses frères Quinn et Jack, il en sera à sa deuxième participation. Il avait obtenu six points en cinq matchs l’été dernier.

Cutter Gauthier, centre/ailier, États-Unis

Cet attaquant de puissance a abouti chez les Flyers, repêché entre Shane Wright au quatrième rang et David Jiricek au sixième. Gauthier jouait avec Cooley au sein du programme de développement américain et Philadelphie souhaite en faire un joueur de centre éventuellement. Il a 16 points, dont 10 buts, en 13 matchs à Boston College.

Liam Öhgren, ailier, Suède

Öhgren est le seul parmi ce formidable trio suédois complété par Jonathan Lekkerimaki et Noah Östlund dont l’état de santé ne fait pas de doute. Tandis que ceux-ci n’ont pas joué depuis la fin de novembre en raison de blessures, Öhgren a pris son envol à Djurgardens et il a maintenant 14 points, dont 9 buts, en 26 matchs. Les trois ont été repêchés en première ronde en 2022, Lekkerimaki par Vancouver au 15e rang, Östlund par Buffalo au 16e rang et Öhgren par le Minnesota au 19e rang.

Simon Nemec, défenseur, Slovaquie

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Simon Nemec (au centre)

L’avenir nous dira si les Devils ont pris la bonne décision en choisissant en fonction de la position du joueur avec leur choix au deuxième rang, derrière son compatriote Juraj Slafkovsky. On l’a sagement renvoyé dans la Ligue américaine après un premier camp d’entraînement au New Jersey, et il semble éclore récemment offensivement, avec 8 points à ses 13 derniers matchs, après en avoir obtenu seulement 2 à ses 9 premiers.

Leo Carlsson, centre, Suède

Selon plusieurs, Carlsson sera un choix dans le top 3 en 2023 derrière Connor Bedard et Adam Fantilli. Il mesure déjà 6 pieds 2 pouces à 17 ans, mais il aura 18 ans à l’ouverture du tournoi, et il compte 14 points en 25 matchs à Örebro, en première division suédoise (SEL), une production impressionnante pour un si jeune joueur. Il possède non seulement beaucoup d’habiletés individuelles, mais aussi de l’intelligence à revendre.

Brad Lambert, ailier, Finlande

Lambert, né en Finlande d’un père canadien qui y poursuivait sa carrière, a été repêché au 30e rang seulement en 2022 après avoir été considéré comme l’un des favoris au repêchage un an plus tôt. Il a connu un bon camp d’entraînement à Winnipeg, notamment un solide match préparatoire contre le Canadien, mais affiche seulement 3 points en 14 matchs dans la Ligue américaine. Cela dit, la Finlande ne crachera certainement pas sur un jeune joueur déjà dans les rangs professionnels en Amérique du Nord.

Jiri Kulich, centre, Tchéquie

Kulich a été repêché au 28e rang, deux places après Filip Mesar, en 2022, mais contrairement au Canadien, on l’a gardé dans la Ligue américaine cet hiver, où il fait bien avec 16 points en 24 matchs, au sein d’un club qui ne marque pas beaucoup. Kulich est d’abord reconnu comme un marqueur doté d’un tir dévastateur. Il a marqué 9 buts en 6 matchs au Championnat mondial des moins de 18 ans l’an dernier avec la Tchéquie, dont il était le capitaine.

Isak Rosén, ailier, Suède

Le coéquipier de Kulich chez les Americans de Rochester pique la curiosité puisqu’il a été repêché au 14e rang en 2021 avec le choix des Flyers obtenu pour le défenseur Rasmus Ristolainen. Le voir éclore à Buffalo constituerait une gifle au visage de Philadelphie puisque Ristolainen a vite plafonné offensivement. Il a une production semblable à celle de Kulich même s’il a un an de plus. Rosén a bien fait l’été dernier au Championnat du monde junior avec cinq points, dont quatre buts, en sept matchs. Un tournoi de vérité pour lui.

Fabian Lysell, ailier, Suède

En raison de leurs succès, les Bruins ont repêché une seule fois parmi les 21 premiers lors des 5 plus récentes cuvées, et Lysell a été l’heureux élu, en 2021. Il n’est pas parvenu à percer la formation cette année, mais fait très bien dans la Ligue américaine, à 19 ans, avec 19 points en 20 matchs. Il a aussi amassé six points en sept matchs l’été dernier au Championnat mondial junior. C’est un ailier droitier dynamique, un grand patineur, l’un des meilleurs de sa cuvée.