Kirby Dach n’aura pas été séparé de Nick Suzuki et Cole Caufield bien longtemps. Martin St-Louis a replacé le grand ailier au sein du premier trio en troisième période, samedi, et il reviendra avec cette même unité lundi soir, contre les Flames de Calgary.

« C’était les circonstances, on essayait de revenir dans le match, de créer une étincelle, a rappelé St-Louis, au terme de l’entraînement optionnel de lundi. Quand on les a remis ensemble, on était meilleurs collectivement. Parfois, comme coach, tu dois écouter ton instinct. »

St-Louis reviendra avec les mêmes trios que ceux observés en troisième période samedi, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de changements dans sa formation. Les éclopés Sean Monahan, Mike Matheson et David Savard, absents de l’entraînement lundi, rateront donc un autre rendez-vous.

L’absence de Monahan semble particulièrement problématique, à voir St-Louis jongler avec son effectif au centre. « Il est bon aux mises au jeu, il joue en désavantage numérique, en avantage numérique, il occupe un gros rôle. C’est un gros élément. Mais son absence donne la chance à d’autres », a estimé l’entraîneur-chef.

Un de ces joueurs est Jake Evans, qui se trouve donc promu au sein du troisième trio, entre les imposants Josh Anderson et Juraj Slafkovsky. Evans est toujours à la recherche de son premier but. Parmi tous les attaquants de la LNH qui n’ont pas encore marqué cette saison, il est celui qui a disputé le plus de matchs (27), à égalité avec Milan Lucic, des Flames.

À sa défense, Evans ne joue pas en avantage numérique et c’est lui qui prend – de loin – le plus de mises au jeu en zone défensive. En fait, il a pris 60 mises au jeu en territoire offensif, contre 187 en zone défensive. Essentiellement du 3 pour 1.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Evans

Christian Dvorak le suit pour le nombre total de mises au jeu en zone défensive (135), mais son ratio est plus équilibré puisqu’il en a pris 84 en territoire ennemi.

« Au dernier match, ça a dû arriver quatre ou cinq fois où je changeais tout de suite après la mise au jeu. En deuxième période, j’ai fait une seule présence à 5 contre 5, le reste était en désavantage numérique, souligne Evans. Évidemment, j’aimerais générer plus d’attaque, mais j’essaie de ne pas être trop dur envers moi-même. Parfois, les circonstances ne sont juste pas favorables. »

Evans assure apprécier son rôle ultra-défensif. « J’aime ça. Je suis sûr que ce sera encore le cas ce soir. J’en retire de la fierté et si les mises au jeu dans notre zone me permettent d’avoir plus de temps de jeu, je vais le faire. »

Le quatrième trio sera piloté par Rem Pitlick. Ce dernier a pris une seule mise au jeu au dernier match, il l’a perdue et cinq secondes plus tard, les Kings marquaient. « Il prenait la mise au jeu à droite et il est gaucher, on l’a perdue, on a joué comme il faut quand on perd. La rondelle allait passer à six pieds du but et a touché Guhle, a rappelé St-Louis, excusant Pitlick sur la séquence.

« Il est capable de jouer au centre, mais il n’est pas là en raison de ce que je vois dans son jeu. C’est à cause de nos besoins en ce moment. »

Jake Allen devrait défendre le filet du CH, face à Jacob Markstrom. Les deux gardiens ont en effet été les premiers à rentrer au vestiaire après les exercices matinaux.