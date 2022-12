Jeff Gorton était catégorique lors de notre rencontre dimanche dernier : Kirby Dach est un centre. Les circonstances ont toutefois changé la donne.

Quelles étaient ces circonstances ? Un départ couci-couça de Dach au centre, du succès instantané pour Sean Monahan à cette position et une éclosion inattendue de Dach à l’aile.

Mais voilà, dans la vie, les circonstances changent. Monahan demeurait valeureux au centre, mais il s’est blessé lundi à Vancouver. Le CH a donc affronté le Kraken, le lendemain, avec trois centres qui se partageaient le travail de quatre trios.

Dach, lui, a ralenti, même si ses comparses Nick Suzuki et Cole Caufield ne dérougissent pas. Sans but à ses 12 derniers matchs, il ne compte que deux passes à ses six dernières sorties.

Les Kings de Los Angeles débarquent au Centre Bell samedi. On ignore toujours si Monahan participera au match, mais son absence à l’entraînement vendredi n’augure rien de bon en ce sens. Si Martin St-Louis souhaite compter sur un quatrième centre en plus de Suzuki, Christian Dvorak et Jake Evans, il a donc deux options : Dach et Rem Pitlick.

Les qualités

Dach lui-même l’assure : il se voit encore comme un centre, sa position naturelle. « Je vais toujours graviter autour de cette position », a répondu le grand droitier.

Suzuki est du même avis. « Il est fiable dans notre zone. Je sais que je peux lui faire confiance si je suis le dernier à me replier et qu’il est en fond de territoire. On a été le chercher pour qu’il joue au centre et ça a simplement adonné qu’il ait de la cohésion avec Cole et moi. Je suis sûr qu’éventuellement, il retournera au centre et il y sera bon. »

Les mises au jeu faisaient partie des facteurs d’insuccès. Il n’en a gagné que 37 % cette saison, après une campagne 2021-2022 carrément pourrie. Son taux de succès de 32,8 % la saison dernière était en effet le pire de l’histoire de la LNH (minimum 500 mises au jeu) depuis que cette donnée est compilée (1997-1998).

Quand on l’a mis avec Suzuki et Caufield, ce n’était pas seulement pour lui éviter de prendre des mises au jeu. Son jeu cadre bien avec eux. Mais je pensais aussi que de ne pas se préoccuper des mises au jeu l’aiderait à connaître un bon départ. Martin St-Louis

L’entraîneur-chef a rappelé qu’une soirée difficile aux mises au jeu peut devenir « lourde » pour un joueur. « Il peut y avoir un effet d’accumulation sur sept, huit, dix matchs. Mais Kirby joue bien, il montre le genre d’impact qu’il peut avoir. Je suis pas mal sûr qu’il va avoir le même impact, qu’il prenne les mises au jeu ou pas. »

Quoi qu’il arrive avec Monahan, les bienfaits d’une expérience positive de Dach au centre seraient multiples pour le CH. Evans pilote le quatrième trio, mais avec aucun but, quatre passes et un différentiel de -9 en 26 matchs, il ne présente pas nécessairement les arguments pour assurer sa place dans la formation.

Sinon, l’avenir d’un Monahan en santé sera discuté à l’approche de la date limite des transactions. Sa valeur au sein du Tricolore est incontournable, mais Kent Hughes recevra assurément des appels pour son joueur en fin de contrat. Sa décision sera plus éclairée s’il sait un peu plus ce que Dach peut offrir comme centre.

Suzuki et les complexes

Il était amusant que la gestion des centres soit un sujet de discussion en cette veille de visite des Kings et de Phillip Danault.

« Il est dur à affronter. Je l’ai vu être très bon contre d’autres centres de premier trio. Il est sous-estimé, mais notre vestiaire sait ce dont il est capable », a rappelé Suzuki.

Ni Dvorak, ni Evans ne sont parvenus à remplacer Danault dans le rôle du centre éteignoir contre les meilleurs éléments adverses. Danault, lui, a fini dans le top 8 du scrutin du trophée Selke pour une quatrième saison d’affilée, en 2021-2022.

Sauf qu’entre-temps, Suzuki s’est développé en tant que centre de premier trio, en tant que joueur mentionné de plus en plus systématiquement par les entraîneurs adverses lorsqu’il est question des éléments à surveiller contre le Tricolore.

Suzuki aura tout un test samedi, puisqu’en toute logique, il affrontera Danault ou Anze Kopitar, deux des meilleurs centres défensifs de la LNH.

« Quand t’arrives dans la LNH, t’es un peu plus intimidé. Je ne dis pas que Nick l’était avant, mais tu peux l’être par les gars que tu regardais, a rappelé St-Louis. Tu finis par jouer et tu te compares. Nick se voit au même niveau qu’eux. Quand tu te vois au même niveau, au moins, tu ne perds pas la bataille avant qu’elle commence. »