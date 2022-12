Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Blue Jackets l’emportent 3-1 sur les Flames Patrik Laine a marqué sur le premier tir du match des Blue Jackets de Columbus, qui ont battu les Flames de Calgary 3-1, vendredi soir. Eric Robinson et Sean Kuraly ont également fait mouche pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une séquence de trois revers et à une série de six défaites à domicile. Joonas Korpisalo a stoppé 12 tirs en première période avant de subir une blessure au bas du corps. Elvis Merzlikins l’a remplacé et il a bloqué 21 rondelles. Michael Stone a été l’unique marqueur des Flames, qui avaient gagné leurs trois dernières sorties. Jacob Markstrom a repoussé 23 lancers à son premier départ après avoir regardé les trois derniers matchs du bout du banc. Laine a ouvert le pointage dès la 62e seconde du premier engagement. Robinson a inscrit le but de la victoire lors d’une échappée, à 2 : 52 du deuxième vingt. Nicole Kraft, Associated Press

Ovechkin et Mantha aident les Capitals à triompher 4-1 aux dépens du Kraken PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin (8) des Capitals de Washington Anthony Mantha et Alex Ovechkin ont tous deux récolté un but et une assistance, guidant les Capitals de Washington vers une victoire de 4-1 aux dépens du Kraken de Seattle, vendredi soir. Marcus Johansson et Lars Eller ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont gagné leurs trois derniers matchs pour une première fois cette saison. Charlie Lindgren a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui dans la victoire. Ovechkin a inscrit un des deux buts des Capitals dans un filet désert. Il s’agissait de son 796e but en carrière dans la LNH et il n’est plus qu’à cinq d’égaler Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire à ce chapitre. Adam Larsson a privé Lindgren d’un jeu blanc et Philipp Grubauer a bloqué 34 lancers pour le Kraken, qui a subi une troisième défaite d’affilée. Sammi Silber, Associated Press

Carter joue aux héros en prolongation contre les Sabres PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Tristan Jarry (35), Jeff Carter (77) et Jake Guentzel (59) célèbrent leur victoire en prolongation. Jeff Carter a marqué avec l’avantage d’un homme 1 : 36 après le début de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont profité de l’expulsion de Jeff Skinner pour défaire les Sabres de Buffalo 4-3, vendredi. Skinner a été expulsé pour avoir donné un double-échec à Jake Guentzel au visage avec 22 secondes à faire. Skinner, qui fera automatiquement l’objet d’une audience disciplinaire de la LNH pour ce double-échec, et Guentzel ont également reçu des pénalités mineures pour avoir donné des coups de bâton. Les deux équipes se retrouveront samedi soir à Pittsburgh. Guentzel, Rickard Rackell et Brock McGinn ont également touché la cible pour les Penguins, qui ont remporté quatre parties consécutives et porté leur bilan à 11-2-2 lors de leurs 15 derniers matchs, une série qui a immédiatement suivi une séquence de 0-6-1. Tristan Jarry a arrêté 28 tirs pour porter sa fiche à 8-0-2 à ses 10 derniers départs et à 12-3-3 au total. Casey Mittelstadt s’est fait complice des trois buts des Sabres, qui ont perdu lorsqu’ils menaient après deux périodes pour la première fois de la saison. Les Sabres avaient remporté leurs 10 matchs précédents lorsqu’ils menaient au début de la troisième période. Kyle Okposo a forcé la tenue de la prolongation en marquant un but en supériorité numérique à 90 secondes de la fin. Skinner et Victor Olofsson ont également touché la cible. Craig Anderson a stoppé 28 tirs. Associated Press