Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Mitch Marner amasse un point dans un 19e match de suite Mitch Marner a battu le record de la plus longue séquence de matchs avec au moins un point dans l’histoire des Maple Leafs grâce à deux buts, mais la formation torontoise a baissé pavillon 4-3 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay, samedi. Marner a touché la cible en avantage et en désavantage numérique. Marner a ouvert le pointage après avoir accepté une passe de derrière le filet de David Kampf à 5 : 18 de la deuxième période. L’ailier droit a battu la marque des Maple Leafs établie par Darryl Sittler en 1977-1978 et égalée par Eddie Olczyk en 1989-1990. Le record de la LNH est de 51 matchs et a été établi par Wayne Gretzky (1983-1984). Alex Killorn a joué aux héros en prolongation. Il a marqué depuis le cercle droit, 33 secondes après la mise au jeu. Vladislav Namestnikov, Nikita Kucherov et Ross Colton ont touché la cible pour le Lightning alors qu’Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts. Steven Stamkos a prolongé sa séquence de match avec au moins un point à 10, grâce à une aide sur le but de Kucherov. Stamkos compte cinq séries de 10 points en carrière. Seuls Martin St. Louis (sept) et Kucherov (six) en ont plus dans l’histoire du club. Matt Murray a arrêté 29 tirs dans la défaite alors que William Nylander a aussi marqué un but. Associated Press

Les Blackhawks battent les Rangers 5-2 et mettent fin à une série de huit défaites PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Taylor Raddysh (11), l’un des marqueurs de la soirée, entouré de ses coéquipiers des Blackhawks Patrick Kane a récolté un but et deux aides, Max Domi a touché deux fois la cible et les Blackhawks de Chicago ont mis fin à une série de huit défaites en battant les Rangers de New York 5-2, samedi. Reese Johnson et Taylor Raddysh ont aussi marqué pour les Blackhawks, qui ont gagné pour une première fois depuis le 12 novembre contre les Ducks d’Anaheim. Petr Mrazek a effectué 21 arrêts lors des deux premières périodes, puis Arvid Soderblom a stoppé cinq tirs lors du dernier tiers. Mika Zibanejad et Chris Kreider ont fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres et leurs quatre dernières parties à domicile. Artemi Panarin a accumulé deux aides et Jaroslav Halak a réalisé 16 arrêts. Kane, qui est âgé de 34 ans, domine les Blackhawks avec 20 points cette saison. Son aide sur le but en avantage numérique de Raddysh lui a permis d’atteindre le plateau des 1200 points en carrière dans la LNH. Allan Kreda, Associated Press

Kirill Kaprizov et Matt Boldy donnent la victoire au Wild PHOTO CRAIG LASSIG, ASSOCIATED PRESS Filip Gustavsson (32) et Marcus Foligno (17) festoient après leur victoire en tirs de barrage. Kirill Kaprizov et Matt Boldy ont marqué en fusillade, propulsant le Wild du Minnesota vers une victoire de 5-4 face aux Ducks d’Anaheim, samedi. Kaprizov, Calen Addison et Joel Eriksson Ek ont chacun récolté un but et une aide en temps réglementaire pour le Wild, qui a inscrit une cinquième victoire à ses six dernières sorties. Connor Dewar et Kaprizov ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a gagné ses 12 derniers duels contre les Ducks. Il s’agit de la plus longue série de victoires contre une même équipe dans l’histoire du Wild. Filip Gustavsson a repoussé 29 lancers pour le Wild, qui a comblé un déficit de deux buts en troisième période. Kaprizov a créé l’égalité avec 2 : 35 à faire au dernier tiers. Trevor Zegras et Troy Terry ont chacun amassé un but et une aide en temps réglementaire pour les Ducks. Zegras a été le seul joueur des Ducks à marquer en fusillade. Ryan Strome et Cam Fowler ont été les autres buteurs des Ducks, qui ont encaissé un cinquième revers de suite. John Gibson a effectué 4345 arrêts. Brian Hall, Associated Press

Claude Giroux récolte trois points et les Sénateurs battent les Sharks 5-2 PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE L’ailier droit des Sénateurs d’Ottawa Claude Giroux (28) Claude Giroux a inscrit deux buts et une aide et il a guidé les Sénateurs d’Ottawa vers une victoire de 5-2 face aux Sharks de San Jose, samedi. Brady Tkachuk, Tim Stützle et Thomas Chabot ont également fait bouger les cordages pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 35 lancers. Tomas Hertl a réussi un doublé pour les Sharks. Kaapo Kahkonen a réalisé 34 arrêts. Les Sénateurs ont gagné un deuxième match en autant de soirs. Ils avaient remporté une partie intense 3-2 en prolongation face aux Rangers de New York, vendredi. Les Sharks n’avaient pas joué depuis mercredi, mais le repos n’a pas semblé leur faire du bien. Les Sénateurs ont marqué leur troisième but en avantage numérique du match à 5 : 18 du troisième tiers. Mathieu Joseph a mis la table pour Chabot, qui a porté la marque à 4-2 en faveur de l’équipe locale. Le dernier but des Sénateurs a été le résultat d’une séquence particulière. Les Sharks ont bousillé un avantage numérique à quatre contre trois, incluant un moment à partir duquel le défenseur des Sénateurs Travis Hamonic n’avait plus de bâton. Au moment où l’avantage numérique a pris fin, Giroux a été en mesure de s’échapper et de battre Kahkonen à l’aide d’un lancer frappé. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Les Bruins demeurent parfaits à domicile et défont l’Avalanche 5-1 PHOTO WINSLOW TOWNSON, ASSOCIATED PRESS Le gardien de l’Avalanche du Colorado Pavel Francouz laisse passer une rondelle de Trent Frederic. David Pastrnak et Trent Frederic ont marqué deux buts chacun, Linus Ullmark a arrêté 25 tirs et les Bruins de Boston ont porté leur fiche à 14-0 à domicile cette saison en battant l’Avalanche du Colorado 5-1, samedi. Jake DeBrusk a marqué son 100e but en carrière dans la LNH, portant le score à 5-1 en fin de troisième période, 10 secondes seulement après que Frederic eut donné une avance de 4-1 aux Bruins. Andrew Cogliano a profité d’une collision entre deux joueurs des Bruins pour ruiner le blanchissage d’Ullmark en troisième période. Pavel Francouz a réalisé 34 arrêts pour l’Avalanche, qui est privée des attaquants Valeri Nichushkin, Evan Rodrigues, Darren Helm et Gabriel Landeskog et des défenseurs Bowen Byram et Kurtis MacDermid. Au cours de la première période, elle a également perdu les services de l’ailier Artturi Lehkonen. Associated Press

Kasperi Kapanen marque trois buts et les Penguins écrasent les Blues 6-2 PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Tristan Jarry (35) et Sidney Crosby (87) des Penguins de Pittsburgh Kasperi Kapanen a réussi un deuxième tour du chapeau en carrière et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Blues de St. Louis 6-2, samedi. Bryan Rust a accumulé un but et trois aides, Jason Zucker a amassé un but et deux aides, tandis que Sidney Crosby a aussi touché la cible. Evgeni Malkin a été crédité de trois mentions d’aide. Tristan Jarry a repoussé 26 tirs devant le filet des Penguins, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs. Pavel Buchnevich et Vladimir Tarasenko ont marqué pour les Blues, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Jordan Binnington a accordé quatre buts sur 17 tirs avant d’être chassé de son filet durant la première minute de la deuxième période. Thomas Greiss a stoppé 19 lancers en relève. Les Blues étaient privés de l’attaquant Jordan Kyrou en raison d’un virus. Il domine l’équipe avec neuf buts cette saison. Dan Scifo, Associated Press

Jack Eichel se distingue dans un gain de 4-1 contre les Red Wings PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Jonathan Marchessault (81) et sa bande célèbrent un but marqué dans le filet des Red Wings. Jack Eichel a fait scintiller la lumière rouge un peu plus d’une minute après le début du match et les Golden Knights de Vegas n’ont jamais tiré de l’arrière pour défaire les Red Wings de Detroit 4-1, samedi. Eichel a inscrit un point dans 15 de ses 18 derniers matchs. Phil Kessel a obtenu un but et une passe dans la victoire. Jonathan Marchessault et Reilly Smith ont également fait mouche pour les Golden Knights, qui ont gagné seulement pour la deuxième fois à leurs cinq derniers matchs. Adin Hill a réalisé 24 arrêts pour signer sa première victoire à ses quatre derniers départs. Oskar Sundqvist a inscrit son troisième but à ses deux dernières parties alors que Ville Husso a arrêté 21 tirs pour la formation de Detroit. Les Wings ont perdu en temps réglementaire pour la deuxième fois seulement en huit duels (4-2-2). Associated Press