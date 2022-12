Sur papier, les éléments étaient réunis pour que le Canadien subisse une défaite sur le compte de l’inexpérience.

Dès sa première présence, Zach Hyman a échappé à l’attention de Kaiden Guhle pour partir seul. Jake Allen a réussi l’arrêt, mais c’est le genre de séquence qui aurait pu déstabiliser plus d’une recrue.

Sauf que Guhle s’est ressaisi et si ce match s’est conclu 5-3 à la faveur des Oilers, ce n’est certainement pas sa faute.

Martin St-Louis n’était pas d’humeur à encenser son joueur après le match. « Il a joué une bonne game. Je ne suis pas surpris », a simplement dit l’entraîneur-chef.

Il faut dire que St-Louis venait de voir ses joueurs plus établis commettre une série d’erreurs et de choix discutables, qui ont mené à la perte du Canadien.

Ça commence par Joel Edmundson qui, en se faisant expulser en début de deuxième période, a contribué à mettre plus de pression sur les trois défenseurs recrues dans la formation. Sa pénalité a aussi, léger détail, donné un avantage numérique de cinq minutes à une des meilleures équipes de la LNH dans ces circonstances.

Ça a continué avec Nick Suzuki, coupable d’une bête erreur mentale (fermer la main sur la rondelle en zone défensive), qui a valu au capitaine du CH une pénalité qu’il a lui-même qualifiée de « stupide ».

« C’était la bonne décision de l’arbitre, je n’avais pas le droit de faire ça, surtout qu’on était déjà en désavantage numérique », a pesté Suzuki.

On peut aussi se demander à quoi ont pensé Mike Matheson et Jake Evans en se lançant en attaque pendant que l’équipe se défendait à 3 contre 5. Matheson a certes obtenu un tir de qualité, et lui comme Evans se sont repliés à temps pour la contre-attaque. Mais les trois joueurs étaient épuisés et ont donc été incapables d’empêcher Connor McDavid de prendre son élan et de prendre un tir puissant, que Jake Allen aurait toutefois pu arrêter. Anticipait-il la passe transversale ?

Sur le but d’assurance, Josh Anderson, en entrée de zone, tente une passe latérale malgré la présence d’un certain Leon Draisaitl à ses côtés. Il n’en fallait pas plus à l’Allemand pour envoyer son fidèle comparse McDavid en échappée, avec le résultat qu’on connaît.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Leon Draisaitl (29) reçoit les encouragements de ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but d'Edmonton, dans le second engagement.

Bref, dans tous ces jeux cruciaux, nulle part ne voit-on le nom de Guhle, malgré une première présence chaotique. Malgré aussi une forte attention médiatique pour son premier match « à la maison », attention qu’il a mesurée samedi matin en voyant un bon contingent de journalistes venus lui parler.

Au contraire, le jeune homme s’est repris dès sa présence suivante, neutralisant McDavid et relançant l’attaque en gagnant une course pour la rondelle. Que dire de ses deux mises en échec, coup sur coup, sur ce même McDavid en milieu de première période ?

Ça m’a aidé un peu. À ma première présence, j’ai laissé passer Hyman. Je devais me calmer un peu. Ça m’a aidé à me calmer et à rentrer dans le match. Kaiden Guhle

« Les gars au banc ont adoré ça, a noté Suzuki. C’est un gars qui est bon dans les gros matchs, il va affronter des joueurs de cette qualité toute sa carrière, donc aussi bien qu’il s’habitue. »

Guhle commence déjà à avoir l’habitude. Les attaquants qu’il a le plus affrontés cette saison, à 5 contre 5 ? Sidney Crosby, Jake Guentzel, Kirill Kaprizov et Johnny Gaudreau. Pas de vilains joueurs de hockey.

Samedi, il a passé plus de sept minutes contre McDavid à 5 contre 5. Le 97 a certes marqué, mais c’était le résultat de la chute de Johnathan Kovacevic en fond de territoire.

Même Arber Xhekaj s’en est bien tiré. Il a certes été épargné des confrontations contre McDavid et Draisaitl, mais de tenir tête à Ryan Nugent-Hopkins, comme il l’a fait, est digne de mention pour un défenseur de profondeur qui ne compte pas encore 25 matchs d’expérience dans la LNH.

Sauf que l’indiscipline a coûté cher au CH, ce qui explique que même en limitant les dégâts à 5 contre 5, McDavid et Draisaitl ont terminé la soirée avec quatre points chacun.

Martin St-Louis dit souvent qu’il corrige les vilaines tendances plutôt que les erreurs occasionnelles. La tendance des derniers matchs en est davantage une de discipline, un concept qui regroupe à la fois des erreurs mentales, de positionnement et d’exécution. Dans les quatre derniers matchs, le CH a donné 18 avantages numériques à ses rivaux, un chiffre élevé.

Voilà une vilaine tendance à corriger, certainement moins préoccupante que si ses jeunes défenseurs croulaient sous la pression.

En hausse

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Kirby Dach (à gauche), Chris Wideman et Cole Caufield félicitent Nick Suzuki après le but du capitaine, qui venait d’ouvrir la marque pour le Canadien.

Kirby Dach

On aurait bien voulu souligner ici le bon travail de Yolande, la sympathique dame franco-albertaine qui opère l’ascenseur des médias. Mais puisqu’il le faut, allons-y avec Dach, qui jouait près de chez lui et qui a offert une performance inspirée.

En baisse

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE L’attaquant des Oilers Zach Hyman a dû reprendre ses esprits après avoir été victime d’un double-échec du défenseur du Canadien Joel Edmundson, qui a été expulsé du match pour son geste.

Joel Edmundson

Que l’on juge excessive son expulsion ou pas, même une simple pénalité mineure de deux minutes, à ce moment-là du match, aurait fait du mal à son équipe.

Le chiffre du match

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Tyson Barrie et Connor McDavid

27

Avec deux buts et deux passes, Connor McDavid a amassé au moins 4 points dans un match pour le 27e fois dans sa carrière. Depuis son arrivée, en 2015, c’est un sommet dans la LNH, loin devant son coéquipier Leon Draisailt, dont c’était le 20e match du genre, et Nikita Kucherov.

Ils ont dit Je mentirais si je disais que ce n’était pas stressant de l’affronter. Il faut simplement bien se positionner, éviter les permutations. Il a de si bonnes mains, il attend que tu fasses le premier geste. Kaiden Guhle, à propos de Connor McDavid C’était difficile pour nos défenseurs. Savard joue presque tous les désavantages numériques. Ce sont de grosses minutes. Nos unités ont été bonnes pour que ce soit seulement 3-1 pour les Oilers après nos pénalités. Nick Suzuki Le match s’est joué là. Tu donnes la chance à ces gars-là de sentir la rondelle. À contre 5 contre 5, on a été très dominants. Même à 4 contre 5, on a été bons. Mais 3 contre 5, pour de longues minutes, c’est difficile. Martin St-Louis