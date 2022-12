(Calgary) Sean Monahan peut dégager une image froide. Ses réponses, souvent courtes, laissent croire que le vétéran est un grand timide. Un compte Twitter nommé « Boring Sean Monahan » (Sean Monahan l’ennuyant) a même été créé pour se moquer de ses propos.

Mais jeudi, à quelques heures de son retour à Calgary, l’attaquant du Canadien a laissé transparaître ses émotions pour la première fois depuis qu’il est arrivé à Montréal.

Au terme d’une conférence de presse de sept minutes, un journaliste local lui a demandé quel était son message pour les gens de Calgary.

« Simplement merci. Le soutien que j’ai reçu depuis le jour 1… Je suis arrivé à 18 ans. C’est une place spéciale et j’ai vraiment apprécié mes années ici », a-t-il laissé tomber, la voix tremblotante, en se mordant les lèvres.

Après son point de presse, il est venu serrer la main de chaque journaliste de Calgary présent dans la salle de conférence.

« C’est une personne, un coéquipier, très généreux, s’est remémoré l’ailier des Flames Milan Lucic. Il a été très accueillant quand je suis arrivé ici. Aussi, les gens ne voient pas à quel point il travaille fort pour être prêt. Il était à l’agonie et ne se plaignait pas. »

Cette fameuse douleur est au cœur de l’histoire de Monahan. Opéré à une hanche, puis à l’autre, il a joué les dernières saisons dans une douleur constante.

PHOTO LARRY MACDOUGAL, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sean Monahan dans l’uniforme des Flames

« Je le savais un peu. Mais il ne se plaignait pas, il ne le montrait pas, a ajouté Lucic. Mais parfois, on le voyait dans l’avion et il ne pouvait pas rester en place pendant plus d’une minute à cause de la douleur. »

« J’ai eu plusieurs blessures. Je n’ai jamais pensé que ça serait fini, mais c’était une longue route et ça n’a pas été plaisant, a convenu Monahan. Je suis de retour en santé et j’aime le hockey. C’était parfois dur de m’étendre, de marcher, de faire des activités quotidiennes. »

Monahan a d’ailleurs donné une frousse à ceux qui attendaient son retour avec impatience. Absent de l’entraînement de mercredi à Brossard, il a quitté la patinoire prématurément jeudi, mais a assuré qu’il serait à son poste.

Après avoir vécu le retour de Kirby Dach à Chicago la semaine dernière, les joueurs savent certainement à quel point il sera spécial pour Monahan de revenir là où il a passé les neuf premières saisons de sa carrière. « Ce sera énorme. La ville l’a aimé et il a aimé la ville. C’est un gros match et on va pousser pour lui », a assuré le défenseur Arber Xhekaj.

« Je n’ai pas grand-chose à dire. Mais si les circonstances sont bonnes, est-ce que je peux l’aider à avoir un meilleur match ? On l’a vu avec Dach, a rappelé Martin St-Louis, en référence à sa décision d’envoyer Dach en tirs de barrage à Chicago. Tu ne peux pas le forcer, mais si les circonstances sont là, tu peux l’aider. Mais il sait à quel point c’est spécial, il n’a pas besoin que je lui en parle. »

Gallagher blessé, Pitlick rappelé

Brendan Gallagher n’affrontera pas les Flames. Le fougueux ailier droit est « évalué pour une blessure au bas du corps », a fait savoir le Canadien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

En son absence, Juraj Slafkovsky sera promu au sein du trio de Sean Monahan.

L’équipe a également annoncé que le nom de Mike Hoffman a été inscrit sur la liste des blessés. Hoffman a raté les quatre derniers matchs du Tricolore en raison d’une blessure au bas du corps.

Par conséquent, Rem Pitlick a été rappelé du Rocket du Laval. Comme il jouait mercredi à Utica, il arrivera dans la journée jeudi. Sa disponibilité pour le match est incertaine à l’heure actuelle. St-Louis a laissé entendre que Pitlick devra arriver suffisamment en avance pour jouer. « Ce serait injuste pour lui de l’insérer dans la formation s’il arrive cinq minutes avant l’échauffement », a illustré l’entraîneur-chef.

Si Pitlick ne peut pas jouer, St-Louis devra se résoudre à employer une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs.

Pitlick n’a pas amassé de point en sept matchs avec le CH cette saison. À Laval, il en a inscrit six en neuf matchs.

Jake Allen défendra le filet du CH. Il sera opposé à Jacob Markstrom.