Rondelle libre

Kaiden Guhle, un solide choix au 16e rang en 2020

Deux des trois joyaux du Canadien (avec Nick Suzuki), Cole Caufield et le défenseur Kaiden Guhle, ont été repêchés 15e et 16e respectivement, en 2019, puis en 2020, par Marc Bergevin et Trevor Timmins.