Deux des trois joyaux du Canadien (avec Nick Suzuki), Cole Caufield et le défenseur Kaiden Guhle, ont été repêchés 15e et 16e respectivement, en 2019, puis en 2020, par Marc Bergevin et Trevor Timmins.

Guhle s’est vite immiscé, à 20 ans seulement, au sein de la première paire de défense du Canadien, vient au troisième rang chez les recrues de la LNH au chapitre du temps d’utilisation, derrière deux choix parmi le top cinq, Owen Power et Jake Sanderson, et compte 8 points en 21 matchs, soit 31 points sur une saison complète.

Le jeune homme originaire d’Edmonton impressionne non seulement par son sang-froid, mais également par sa grande mobilité, sa robustesse et ses prises de décisions avec la rondelle. Il y avait pourtant des sceptiques lorsque le Canadien l’a repêché en 2020. On mettait en doute l’étendue de son plafond offensif, avec une saison de 40 points en 64 matchs à son année d’admissibilité.

Il est évidemment tôt pour tirer des conclusions de la cuvée 2020, mais voyons où en sont les quinze joueurs repêchés avant lui, en termes de production.

1– Alexis Lafrenière, ailier, New York

PHOTO JOHN MUNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexis Lafrenière

Le Québécois produit à un rythme un peu plus soutenu en ce début de saison, avec 10 points, dont 3 buts, en 21 matchs, après avoir amassé 52 points à ses 135 premières rencontres en carrière, mais on espère plus à New York. Lafrenière est encore coincé au sein du troisième trio.

2– Quinton Byfield, centre, Los Angeles

Ce jeune colosse de 6 pieds 5 pouces est l’un des plus jeunes de sa cuvée, étant né en août. Il constitue davantage un projet à long terme pour Kings. Il a partagé son temps entre la Ligue américaine et la LNH l’an dernier et vient d’être renvoyé dans les mineures à nouveau cet automne, après huit matchs dans la LNH, où il a amassé trois points. Il compte presque un point par match avec le Reign de l’Ontario.

3– Tim Stützle, centre, Ottawa

Cet Allemand constituerait sans doute le premier choix au total si le repêchage était à refaire aujourd’hui. Il est déjà établi au poste de premier centre et compte 22 points en 21 matchs cette saison, après une production de 58 points l’année dernière. On aimerait cependant un meilleur engagement en zone défensive de sa part.

4– Lucas Raymond, ailier, Detroit

PHOTO JOSE JUAREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lucas Raymond

Raymond a surpris le monde du hockey l’an dernier en amassant 57 points à 19 ans. Il a presque ravi le trophée Calder à son coéquipier Moritz Seider, repêché au sixième rang un an avant lui. Sa production est légèrement inférieure cette année, 14 points en 21 matchs, mais il demeure un contributeur important sur le deuxième trio avec Andrew Copp et Tyler Bertuzzi. L’arrivée de David Perron et Dominik Kubalik l’a fait reculer sur ce trio et sur la deuxième vague en supériorité numérique, il faut le souligner.

5– Jake Sanderson, défenseur, Ottawa

Malgré les insuccès des Sénateurs, Sanderson répond aux attentes à Ottawa. Il a déjà amassé 11 points, vient au troisième rang au chapitre de l’utilisation derrière Thomas Chabot et Artem Zub et sa fiche de +4 est la meilleure de l’équipe. Sanderson, établi au sein de la deuxième paire avec Travis Hamonic, est un défenseur complet qu’on utilise en supériorité numérique comme à court d’un homme.

6– Jamie Drysdale, défenseur, Anaheim

Sans doute le plus gros potentiel offensif de cette cuvée en défense. Drysdale, un droitier, a amassé 32 points l’an dernier, mais une grave blessure à l’épaule a mis fin à sa saison après seulement huit matchs.

7– Alexander Holtz, ailier, New Jersey

PHOTO BRIAN SEVALD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alexander Holtz

On est patient avec les jeunes au New Jersey. Holtz a passé presque toute la saison dernière dans la Ligue américaine, où il a obtenu 51 points, dont 26 buts, en 52 matchs. Il vient d’être rappelé par les Devils où on l’utilise avec parcimonie au sein d’un quatrième trio.

8– Jack Quinn, ailier, Buffalo

Certains recruteurs émettaient des doutes à son endroit parce qu’il a explosé de façon subite dans les rangs juniors et qu’il constitue un late dans le jargon du sport, c’est-à-dire l’un des plus vieux de sa cuvée en raison de sa date de naissance, mais Quinn a outrageusement dominé dans la Ligue américaine à seulement 20 ans l’an dernier avec 61 points en 45 matchs, il a obtenu 10 points en 17 matchs jusqu’ici au sein du deuxième trio des Sabres avec Dylan Cozens et J. J. Peterka.

9– Marco Rossi, centre, Minnesota

Rossi ne faisait pas l’unanimité à l’aube du repêchage malgré sa saison de 120 en 56 matchs pour André Tourigny à Ottawa parce que les centres de 5 pieds 9 pouces dominants sont rares dans la LNH. Affecté sévèrement par la COVID, il a perdu presque un an il y a deux saisons, mais s’est ressaisi avec 53 points dans la Ligue américaine à sa première année chez les pros. Il a entamé la saison dans la LNH, mais on vient de le renvoyer dans les mineures après 16 matchs où il a amassé une seule aide, dans un match contre le Canadien.

10– Cole Perfetti, centre, Winnipeg

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cole Perfetti

Les Jets ne regrettent pas leur choix. Le jeune homme a bien fait dans la Ligue américaine l’an dernier et il a obtenu un rappel bien mérité. On l’a muté à l’aile gauche du premier trio avec Mark Scheifele et Blake Wheeler parce que Pierre-Luc Dubois occupe le poste de deuxième centre et il contribue aux succès des surprenants Jets avec 11 points en 20 matchs jusqu’ici.

11– Yaroslav Askarov, gardien, Nashville

Les Predators espéraient sans doute frapper un coup de circuit comme le Lightning de Tampa Bay en repêchant un gardien russe dans le top quinze. Le développement du jeune homme a été ponctué de hauts et de bas, mais il a traversé l’Atlantique cet été et joint le club-école des Predators à Milwaukee, où il présente une fiche de 8-3, une moyenne de 2,73 et un taux d’arrêts de ,903. Il est encore très jeune et les gardiens mettent généralement plus de temps à se développer.

12– Anton Lundell, centre, Floride

Lundell a connu une grosse année recrue l’an dernier avec 44 points en seulement 65 matchs, mais comme le reste de l’équipe, son rendement est à la baisse cette saison. Il a néanmoins amassé 12 points en 22 matchs. Il vient d’avoir 21 ans et on se demande s’il a un grand plafond au chapitre de l’attaque, mais il demeure un solide centre et un bon choix.

13– Seth Jarvis, ailier, Caroline

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Seth Jarvis

Les Hurricanes ont reçu ce choix en cadeau des Maple Leafs, coincés par le plafond salarial au point de céder un tel choix pour se débarrasser du contrat de Patrick Marleau. Jarvis, 20 ans, a vite devancé Jesperi Kotkaniemi dans la hiérarchie et amassé 40 points dans un rôle offensif, mais sa production est réduite à 9 points en 22 matchs cette année. On le garde néanmoins au sein du premier trio avec Sebastian Aho et Martin Necas, tandis que Kotkaniemi vient de retrouver sa place au centre du deuxième trio avec Andrei Svechnikov et Stefan Noesen.

14– Dylan Holloway, ailier, Edmonton

L’ancien coéquipier de Cole Caufield à l’Université du Wisconsin constitue un attaquant de puissance qu’on tente de développer avec patience chez les Oilers. Une blessure au poignet a saboté sa saison l’an dernier, on a même dû l’opérer à deux reprises, mais il a néanmoins pu amasser 22 points en 33 matchs à Bakersfield, dans la Ligue américaine. Il compte trois points en 18 matchs cette saison au sein d’un troisième trio, mais il a du rattrapage à faire en raison de ses blessures.

15– Rodion Amirov, ailier, Toronto

Les Leafs ont récupéré un choix de première ronde en cédant Kasperi Kapanen aux Penguins. Amirov a été frappé par un drame en février lorsqu’on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Il a subi avec succès quatre rondes de chimiothérapie et rejoint l’entourage des Maple Leafs, mais une rechute ces dernières semaines, l’a forcé à rentrer chez lui pour subir à nouveau des traitements. Le DG de son club en KHL, Rinat Bashirov, a déclaré ce week-end que le jeune homme traversait une période difficile avec ses traitements et qu’on ne pouvait pas cibler de période pour un retour au jeu. La santé demeure évidemment le seul enjeu dans son cas pour l’instant.

Des problèmes de gardiens à New York ?

Igor Shesterkin ne s’en est pas caché après cette autre défaite des Rangers, il a été carrément mauvais dans cette autre défaite des Rangers, 5-3 aux mains des Devils, lundi. Le gagnant du trophée Vézina a accordé huit buts à ses deux derniers matchs et son auxiliaire Jaroslav Halak est encore pire depuis le début de la saison.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin

Les Rangers ne dominent pas comme l’an dernier et seraient exclus des séries si celles-ci commençaient aujourd’hui. Ils ont un seul point de plus que le Canadien, avec deux matchs de moins à disputer.

Le columnist du New York Post, Larry Brooks, est néanmoins sévère dans sa critique envers le gardien, qui a porté ce club sur ses épaules l’an dernier et présente quand même un taux d’arrêts de ,913 cette saison.