Une ancienne membre du personnel d’entraîneurs des Canucks de Vancouver a déposé une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, dimanche soir, alléguant qu’elle a été congédiée en raison de son sexe, de sa maladie mentale et de son handicap physique.

La Presse canadienne

Rachel Doerrie, ancienne analyste vidéo et entraîneuse vidéo adjointe de l’équipe, a publié une copie de la plainte sur Twitter dimanche, disant qu’elle a été « détruite mentalement et émotionnellement » et qu’elle a « fini de se cacher ».

Le document de six pages indique que Doerrie a révélé aux Canucks qu’elle souffrait d’un problème cardiaque et d’un trouble de stress post-traumatique et qu’elle pensait que ces problèmes seraient « traités de manière appropriée par les Canucks » avant d’être engagée en janvier 2022.

La plainte, qui a été déposée auprès du tribunal le 22 novembre, allègue que la directrice générale adjointe de l’équipe, Émilie Castonguay, a mis en doute la capacité mentale de Mme Doerrie à faire son travail, qu’elle l’a traitée différemment des employés masculins de l’organisation, et que le sexe, la maladie mentale et le handicap physique de Mme Doerrie ont joué un rôle dans son licenciement le 27 septembre 2022.

Castonguay a déclaré pour sa part dans un communiqué que les allégations sont « absolument fausses » et que Doerrie n’a jamais été « traitée différemment en raison de son sexe, d’un handicap mental ou d’une condition physique ».

« Je suis très fier de mon travail avec les Canucks de Vancouver, d’être une bonne leader, une personne de haute moralité, et de toujours respecter et faire passer mes collègues en premier », a déclaré Castonguay.

Canucks Sports & Entertainment a également publié une déclaration disant s’opposer aux allégations, qui n’ont pas subi le test des tribunaux.

« Notre organisation a fourni à Mme Doerrie toutes les ressources, le soutien et les opportunités nécessaires pour réussir dans son rôle. Nous avons agi de bonne foi et respecté nos obligations contractuelles, tant pendant qu’après l’emploi de Mme Doerrie au sein de l’organisation », a déclaré l’équipe.