(Brossard) L’ex-gérant d’équipement du Canadien Pierre Gervais n’a pas hésité à écorcher d’anciens membres de la formation montréalaise dans un livre qui est paru lundi.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Dans certains passages publiés dans les médias au cours du week-end, Gervais présente l’ancien capitaine du Tricolore Max Pacioretty comme étant quelqu’un d’égoïste. Il maintient aussi que l’ex-entraîneur Dominique Ducharme n’a jamais eu le respect de ses joueurs.

Brendan Gallagher et Nick Suzuki semblaient marcher sur des œufs quand ils ont été questionnés sur les propos de celui qui a été le complice des joueurs du Canadien pendant des décennies.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Pierre Gervais

« Je ne sais pas quelles étaient ses intentions derrière chaque histoire, mais je suis un peu surpris », a reconnu Suzuki après l’entraînement du Canadien, lundi.

Gallagher a admis un certain malaise de voir des gens mal paraître dans l’ouvrage.

« Je ne sais pas s’il y a un code, a-t-il dit. Quand j’ai su que “Gerv” écrivait un livre, je me disais que c’était super. J’adorais me pointer à l’aréna et aller jaser avec lui.

« Vous espérez que tout le monde paraisse bien (dans le livre), mais malheureusement ce n’est pas ce qui est arrivé. J’ai du respect pour tout le monde. J’espère que ça va juste se dégonfler et qu’ultimement tout le monde paraîtra bien et se sentira bien. C’est ce que nous essayons de faire ici. Nous avons une culture, une responsabilité les uns envers les autres. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

En ce qui concerne les critiques envers Ducharme, Gallagher et Suzuki ont répété ce qui avait été dit au cours des derniers mois. Ils ont rappelé à quel point rien n’avait fonctionné dès le départ la saison dernière, en raison des nombreuses blessures.

« Avec Dom, nous avons expérimenté les deux bouts du spectre. Le sommet de la montagne et la base », a rappelé Gallagher.

Ducharme a guidé le Canadien jusqu’en finale de la Coupe Stanley après avoir pris la relève de Claude Julien durant l’hiver 2021. Ce n’est que l’automne suivant que tout a déraillé.

« Il était adjoint, donc ce n’est pas comme s’il était une nouvelle voix, a noté Suzuki. Nous le connaissions, mais il a amené de nouvelles idées, des choses que nous ne faisions pas sous Claude Julien. Nous avons connu un beau parcours jusqu’en finale.

« Puis, nous avons perdu Carey (Price), Shea (Weber), (Corey) Perry, (Eric) Staal, tous ces meneurs. “Edy” (Joel Edmundson) et “Gally” (Gallagher) ont manqué beaucoup de temps à cause de blessures », a rappelé Suzuki.

Gallagher a ajouté qu’il était injuste de pointer une seule personne du doigt pour expliquer la débâcle de la saison 2021-22.

Gervais a pris sa retraite au terme de la dernière campagne. Les joueurs lui ont donné un véhicule tout-terrain de type côte à côte en cadeau.

Il a donc brièvement côtoyé Martin St-Louis après sa nomination comme entraîneur-chef en relève à Ducharme le 9 février dernier.

St-Louis a tenu à remettre les choses en perspective lorsque questionné à son tour sur les propos de Gervais.

« Ce livre-là, c’est la perception de “Gerv”, a-t-il noté. Tout le monde peut avoir une perception différente de la même situation. Quand vous écrivez un livre, c’est votre perception à vous, ce que lui pensait.

« Est-ce que c’est toute la vérité ? Je ne le pense pas. C’est sa perception », a-t-il conclu.