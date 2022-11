PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Sidney Crosby, Pavel Buchnevich et Martin Jones se démarquent

(New York) Le joueur de centre des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, l’attaquant des Blues de St. Louis Pavel Buchnevich et le gardien de but du Kraken de Seattle Martin Jones ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Crosby, qui est âgé de 35 ans, a dominé le circuit Bettman avec 11 points (4-7) en quatre rencontres pour permettre aux Penguins de conclure la semaine avec une fiche de 3-1.

Le détenteur de deux trophées Hart en carrière a connu deux soirées de quatre points en cours de route. Il a d’abord marqué deux buts et ajouté deux mentions d’aide à sa fiche dans un gain de 6-4 contre le Wild du Minnesota le 17 novembre, avant d’enregistrer un but et trois passes dans une victoire de 5-3 face aux Blackhawks de Chicago dimanche.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Pavel Buchnevich

Buchnevich a récolté trois buts et quatre mentions d’assistance en quatre rencontres pour permettre aux Blues de préserver une fiche parfaite la semaine dernière. Le Russe âgé de 27 ans a couronné sa semaine de rêve avec une soirée de quatre points (2-2) dans un triomphe de 6-2 face aux Ducks d’Anaheim samedi.

PHOTO JASON REDMOND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Martin Jones (30)

De son côté, Jones a affiché une moyenne de buts alloués de 1,90 et un taux d’efficacité de 93,0 % devant le filet du Kraken, qui a arraché deux victoires en surtemps la semaine dernière.