Le Canadien sera sans doute très bien représenté au Championnat mondial junior pendant les Fêtes.

Mathias Brunet La Presse

Avec dix choix dans les trois premières rondes lors des deux dernières cuvées, dont sept dans les deux premiers tours, Montréal pourrait compter sur huit représentants, du jamais vu. On pourrait en ajouter un neuvième si jamais Juraj Slafkovsky était prêté à la formation slovaque.

Des spécialistes ont déjà fait leurs prédictions. Craig Button, de TSN, a fait jaser en omettant Owen Beck au sein de l’équipe canadienne et en y incluant Joshua Roy et Riley Kidney. Ces deux joueurs de la LHJMQ étaient de la formation canadienne cet été, contrairement à Beck, et devraient être de retour, mais ce dernier les a éclipsés complètement au camp d’entraînement du CH même s’il avait un an de moins.

Scott Wheeler, du site The Athletic, place Beck au centre du troisième trio, entre Kidney et Roy, derrière les centres Shane Wright et Logan Stankoven (avec Adam Fantilli et Connor Bedard aux ailes).

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Owen Beck

Beck, repêché en deuxième ronde, 33e au total en 2022, a haussé sa production offensive cette saison. Après avoir obtenu 51 points, dont 21 buts, en 68 matchs l’an dernier, il a amassé 22 points, dont 13 buts, en seulement 15 matchs à Mississauga cet automne. Kidney a 32 points en 20 matchs à sa quatrième saison avec le Titan d’Acadie-Bathurst et Roy, un choix de cinquième ronde, 150e au total en 2021, a 27 points en 17 matchs à Sherbrooke.

Kidney, un choix de deuxième ronde, 63e au total en 2021, jouait cependant un rôle de réserviste lors du plus récent tournoi et ses chances pourraient en être fragilisées, mais à 19 ans, il pourrait avoir un avantage sur de plus jeunes candidats.

Pour certains, le choix de fin première ronde du Canadien en 2021, Logan Mailloux, mériterait d’y être. Il a 12 points en 11 matchs à London depuis son retour au jeu, mais d’autres estiment que Hockey Canada se tiendra loin du jeune homme, même si son crime est à des années-lumière de l’agression sexuelle commise par des membres de l’équipe nationale junior en 2018.

Le défenseur américain Lane Hutson, 5 pieds 9 pouces et 155 livres, choix de fin de deuxième ronde en 2022 (62e) au total, a impressionné les fans du Canadien au camp de développement cet été et continue de le faire à Boston University, à sa première saison dans la NCAA cet automne, avec 10 points en 9 matchs.

« L’entraîneur en chef Rand Pecknold ne devrait pas réunir Lane Hutson et Luke Hughes (quatrième choix au total du repêchage de 2021 par les Devils) au sein d’une même paire, parce qu’ils sont ses deux meilleurs défenseurs disponibles, mais Hutson devrait être assuré d’un poste et j’adorerais voir Hutson et Hughes ensemble sur la première paire », écrit Scott Wheeler.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Lane Hutson (au centre)

Hutson, on le rappelle, a été repêché grâce au choix obtenu des Oilers d’Edmonton dans l’échange de Brett Kulak à la date limite des échanges.

Côté Slovaquie, le Canadien n’exclut pas l’éventualité de prêter le jeune homme à la formation de son pays. Mais il lui reste encore quelques semaines avant de prendre une décision finale. Son compatriote Filip Mesar, repêché à la fin de la première ronde en 2022, y était l’an dernier et y sera à nouveau cette année, dans un rôle prépondérant.

Maintenant les joueurs dont on parle moins. Repêché en fin de deuxième ronde, 64e au total, en 2021, le centre finlandais Oliver Kapanen sera assurément de retour pour un deuxième tournoi. Kapanen, un centre droitier à caractère plus défensif, a obtenu deux points en sept matchs cet été et il a amassé 10 points en 20 matchs à KalPa, en première division finlandaise, après avoir disputé seulement deux rencontres dans cette ligue l’an dernier. Il est l’un des meilleurs joueurs offensifs parmi les attaquants de moins de 20 ans en Finlande.

Adam Engström, un défenseur gaucher de 6 pieds 2 pouces et 185 livres, a été repêché en troisième ronde, 92e au total, en 2022. Il joue déjà en première division suédoise (DEL) à Rogle (deux points en seize matchs) et a participé au tournoi des trois nations avec la formation suédoise junior la semaine dernière. Il devrait être parmi les huit finalistes pour un poste. Engström a été repêché avec un choix de troisième ronde compensatoire reçu des Hurricanes de la Caroline pour Jesperi Kotkaniemi (le choix de première ronde a été cédé aux Coyotes de l’Arizona pour Christian Dvorak ; Arizona a utilisé ce choix et deux choix de deuxième ronde pour passer du 27e au 10e rang et choisir Conor Geekie).

Le jeune attaquant droitier Vinzenz Rohrer, repêché en troisième ronde, 75e au total en 2022, mais blessé pendant le camp d’entraînement, sera assurément de la formation autrichienne. Il a amassé 23 points en 17 matchs avec les 67 d’Ottawa, dans la Ligue junior de l’Ontario depuis son retour au jeu, au neuvième rang des compteurs de la Ligue, un point devant Owen Beck, qui a néanmoins disputé deux matchs de moins. Il a obtenu douze points à ses six plus récents matchs.

Ne pas trop s’emballer avec le Championnat mondial junior

Une équipe et ses fans peuvent toujours se réjouir de voir ses espoirs être choisis pour participer à ce Championnat. Il s’agit d’une expérience unique très utile au développement d’un jeune hockeyeur. Mais ça ne garantit évidemment rien.

Le CH comptait sept espoirs lors du Championnat mondial en 2019. Trois ans plus tard, un seul joue pour le Canadien, Nick Suzuki, pourtant timide lors de ce tournoi, et le défenseur Alexander Romanov, nommé au sein de l’équipe d’étoiles de ce championnat, a permis d’acquérir Kirby Dach.

Ryan Poehling, le joueur par excellence de ce Championnat avec huit points en sept matchs, a été cédé aux Penguins de Pittsburgh pour libérer un salaire sur la masse salariale, Cayden Primeau et Jesse Ylönen sont toujours avec le Rocket de Laval, Josh Brook tente de relancer sa carrière dans la Ligue américaine avec l’organisation des Flames de Calgary et Jacob Olofsson joue en Suède et y restera sans doute à jamais.

Qui parmi Mesar, Beck, Hutson, Roy, Kidney, Engström, Rohrer et Kapanen peuvent aspirer à une carrière dans la LNH ? Mesar, Beck et Hutson sont en tête de liste, après, il faudra voir…