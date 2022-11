Le président des Bruins, Cam Neely, a déclaré lundi que l’équipe avait « raté son coup (dropped the ball) », lors de l’évaluation de Mitchell Miller, ce qui a conduit à la décision d’annuler le contrat offert au défenseur controversé.

Kyle hightower Associated Press

Miller, 20 ans, avait été repêché, puis libéré par les Coyotes de l’Arizona en 2020, après qu’une histoire d’intimidation envers un jeune Noir vivant un retard de développement avait fait surface.

Les Bruins ont offert un contrat à Miller, vendredi, ce qui a suscité de vives critiques de la part des partisans et des joueurs de l’équipe, à commencer par le capitaine Patrice Bergeron. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, est également intervenu, déclarant que Miller ne serait pas admissible pour jouer dans la ligue sans changements majeurs.

« Je suis extrêmement contrarié que nous ayons rendu beaucoup de gens malheureux avec notre décision, a déclaré Neely, visiblement secoué, devant les médias lundi matin. Je suis fier de l’organisation des Bruins et de ce que nous représentons. Et nous avons échoué dans ce dossier. »

L’offre faite à Miller a été annulée dimanche soir. Neely a déclaré dans un communiqué que les Bruins pensaient que la conduite de Miller était un incident isolé, mais que l’équipe avait fait marche arrière sur la base de nouvelles informations. Neely s’est désolé lundi que l’équipe n’ait pas parlé à la victime Isaiah Meyer-Crothers ou à sa famille.

« Nous n’avions pas assez d’informations, a déclaré Neely. Nous aurions pu creuser davantage. »

Neely a rencontré Miller, l’agent Eustace King et la mère de Miller avant de signer le contrat. Neely a dit qu’il n’aurait pas dû tenir pour acquis que le processus de vérification comprenait également une rencontre avec la famille de Meyer-Crothers. À la question de savoir pourquoi cela ne s’est pas produit, Neely a répondu : « C’est une excellente question. C’est quelque chose que je dois découvrir. » Il s’est toutefois gardé de parler de sanctions pour les responsables de ce fiasco au sein de l’organisation.

Neely a répété que lors de sa rencontre avec Miller, il a senti que ce dernier avait des remords et qu’il méritait une deuxième chance sous la forme d’un contrat de la LNH.

« J’avais l’impression que c’était un jeune de 14 ans qui avait pris une très mauvaise décision et fait des choses horribles, a déclaré Neely. Il a maintenant 20 ans. J’avais donc l’impression qu’au cours des six dernières années, il avait beaucoup travaillé sur lui-même. Je crois aux secondes chances et peut-être que certains ne les méritent pas. »

Rappel des faits

Miller a plaidé coupable à l’âge de 14 ans d’un chef d’accusation d’agression et d’un chef d’accusation de violation de l’Ohio Safe Schools Act. Lui et un autre adolescent étaient accusés d’avoir fait manger à Meyer-Crothers un bonbon après l’avoir essuyée dans un urinoir, et une vidéo de surveillance les montrait en train de le frapper.

PHOTO FOURNIE PAR USA HOCKEY Mitchell Miller

La mère de Meyer-Crothers, Joni, a déclaré à The Arizona Republic que Miller avait commencé à harceler son fils en deuxième année et qu’il utilisait des insultes raciales.

Les Coyotes ont recruté Miller alors qu’ils étaient au courant de sa condamnation pour agression en 2016. Sous pression, ils avaient fini par libérer le joueur.

Miller a envoyé une lettre aux 31 équipes de la LNH pour reconnaître ce qui s’est passé et s’excuser de son comportement. Joni Meyer-Crothers a déclaré que Miller ne s’était jamais excusé personnellement auprès d’Isaiah ou de sa famille, à part dans une lettre mandatée par le tribunal. Il lui aurait aussi envoyé un mot par les réseaux sociaux il y a quelques jours à peine.

« Lorsque j’étais en huitième année, j’ai pris une très mauvaise décision et j’ai agi de manière très immature, a dit Miller dans une déclaration, vendredi. J’ai brutalisé un de mes camarades de classe. Je regrette profondément cet incident et j’ai présenté mes excuses à cette personne. Depuis l’incident, j’ai mieux compris les conséquences de mes actions que je n’ai pas su reconnaître et comprendre il y a près de sept ans. »

Miller n’a pas participé à la saison 2020-21, avant de marquer 39 buts et 44 aides pour Tri-City en USHL en 2021-22. Il a été nommé joueur et défenseur de l’année de l’USHL après avoir établi des records de ligue pour les buts et les points par un défenseur.

Neely s’est à nouveau excusé auprès de la famille de Meyer-Crothers et a dit qu’il prévoyait communiquer avec eux.

« C’est quelque chose qu’ils ne devraient pas avoir à continuer à vivre, a-t-il dit. Nous aurions pu faire un meilleur travail, nous aurions dû faire un meilleur travail. »

« Nous avons raté notre coup et je suis ici pour m’excuser, » a-t-il dit vers la fin de son point de presse.

Un journaliste de Boston lui a ensuite demandé si la décision d’offrir un contrat à Miller avait été la pire de sa carrière. Neely a répondu, ému : « Absolument. Sans aucun doute. De loin la pire… »