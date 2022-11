(St. Paul, Minnesota) La mystérieuse absence d’Evgenii Dadonov serait finalement liée à un problème d’ordre médical, insiste le Canadien. Il est vraisemblablement malade.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Pour une deuxième journée de suite, le Russe a fait l’impasse sur l’entraînement de son équipe. À quelques heures du match contre le Wild du Minnesota, prévu en soirée, le Tricolore a tenu un entraînement optionnel sur la glace du Xcel Energy Center. Les absents étaient essentiellement des joueurs réguliers, alors que toutes les recrues et tous les réservistes étaient sur la patinoire.

Tous à l’exception de Dadonov, officiellement en « journée de traitement », selon l’organisation. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a indiqué que son joueur n’était « pas disponible » pour affronter le Wild. L’attaquant n’est pas blessé, insiste-t-on. Il semble plutôt qu’il soit malade. Sa condition nécessite bel et bien des « traitements », martèlent les porte-parole du club, précisant qu’il ne souffre pas de la COVID-19. On se refuse toutefois à divulguer la raison exacte de son indisponibilité.

Admettant qu’il est « dur pour lui de ne pas jouer », St-Louis a aussi dit de Dadonov qu’il devait « prendre soin de ce dont il doit prendre soin ».

Le sort de l’ailier de 33 ans suscite la curiosité depuis samedi, alors qu’il a été laissé de côté pour le match contre les Blues de St-Louis. Il avait toutefois pris part à l’échauffement matinal, selon les journalistes sur place. Il était donc acquis qu’il ne disputerait pas cette rencontre.

Les joueurs ont eu congé dimanche. Lundi et encore mardi, il était en « journées de traitement ». On ne sait donc pas à quel moment la condition qui l’afflige s’est manifestée. Mentionnons par ailleurs qu’il demeure dans l’entourage de l’équipe et qu’il continue de côtoyer ses coéquipiers.

En huit matchs cette saison, Dadonov n’a récolté aucun point. Son temps de glace a fondu au cours de ses quatre derniers matchs, et il s’est retrouvé sur le quatrième trio jeudi dernier à Buffalo.

Malgré son utilisation éparpillée – il s’est même retrouvé sur l’unité de désavantage numérique pour la première fois de sa carrière –, Dadonov « a toujours été un excellent coéquipier », assure Jake Evans. « Tout le monde adore ce qu’il apporte à l’équipe. Il a toujours supporté tout le monde, même quand il n’a pas joué. Je suis sûr que tous les gars diraient la même chose. »

Drouin et Pitlick de retour

Puisque 20 autres joueurs du Canadien prendront part à la rencontre de mardi soir, soulignons le retour de Jonathan Drouin et de Rem Pitlick dans la formation. Après avoir été laissés de côté contre les Blues, ils prendront la place de Mike Hoffman et de Michael Pezzetta, respectivement.

Comme Drouin et Dadonov avant lui, c’est la première fois que Hoffman se retrouvera dans les gradins depuis son arrivée avec le Canadien. L’ailier s’est contenté de deux points, dont un but, en neuf matchs cette saison, faisant la navette du premier jusqu’au quatrième trio, et vice-versa.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

Martin St-Louis a avoué que les discussions avec ses vétérans pour les informer qu’ils sautent un tour « ne sont pas toujours faciles, mais [que] ce sont de bonnes discussions ».

« Je ne m’attends pas à ce que les joueurs soient très contents des décisions qu’on prend, a-t-il ajouté. On joue avec les cartes qui nous sont données. »

La pénitence de Jonathan Drouin n’aura donc duré qu’un match. L’entraîneur indique en ce sens que, bien qu’il n’ait pas de « plan » comme tel, il préfère que les joueurs réguliers qui sont laissés de côté réintègrent rapidement la formation.

Il revient toutefois à chacun d’eux de « montrer leur valeur » à l’entraînement afin d’imposer à leurs patrons des décisions « difficiles ».

« Je comprends que les gars soient déçus, et il faut qu’ils le soient ; autrement, je m’inquiéterais, a encore dit St-Louis. Après la déception, il leur faut prendre la responsabilité de revenir dans la formation. On ne serait pas dans cette situation si on avait 13 attaquants » au lieu de 15, comme c’est le cas présentement.

Jake Allen devrait être le gardien partant pour le Tricolore. La rencontre s’amorcera à 20 h, heure du Québec.