Les Maple Leafs de Toronto ne connaissent pas un départ catastrophique comme celui des Canucks de Vancouver ou du Wild du Minnesota. Mais la défaite de lundi aux mains des Coyotes de l’Arizona, doublée de celle contre le Canadien lors du match d’ouverture, a provoqué des remous.

Mathias Brunet La Presse

Toronto a battu Washington et Ottawa par un score identique de 3-2, mais les deux défaites contre des clubs en reconstruction sont plutôt gênantes pour un club prétendument puissant.

La pression est déjà palpable chez l’entraîneur en chef Sheldon Keefe. À preuve, il a surutilisé ses vedettes contre les Coyotes. Mitch Marner a joué 26 : 10, Auston Matthews 24 : 43. Généralement, seuls les défenseurs d’élite peuvent jouer autant, et on les compte sur les doigts des deux mains.

Keefe a sorti une autre cartouche un peu tôt, celle de la critique publique envers ses stars. « Nos joueurs d’élite n’ont pas joué comme des joueurs d’élite, c’est ce qui arrive quand ces gars-là ne font pas la différence comme ils le pourraient », a déclaré l’entraîneur après la défaite aux mains de l’Arizona.

Il s’agit d’une arme à double tranchant, selon la nature de la relation entre l’entraîneur et ses vedettes. On le saura assez tôt, puisque les Leafs affronteront les Stars de Dallas, invaincus en trois matchs, jeudi à domicile.

Auston Matthews, il faut le souligner, ne connaît pas un début de saison habituel. Il a seulement deux points, un but et une aide, en quatre rencontres. Le défenseur Morgan Rielly a été sur la glace pour sept buts de l’adversaire à cinq contre cinq. Personne n’a fait pire dans la LNH.

Mais assez parlé du coach et des joueurs. La gestion du personnel à Toronto continue de faire jaser. Un néophyte aurait pu prédire un retour à l’infirmerie du gardien Matt Murray.

Celui-ci a disputé 38, 27 et 20 matchs ces trois dernières saisons. Le DG Kyle Dubas a pourtant permis aux Sénateurs de se libérer de son salaire annuel de 6,2 millions pour cette année et la suivante moyennant de modestes choix de troisième et septième ronde.

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le gardien Matt Murray

Ces dernières années, ils n’ont pas daigné retenir Frederik Andersen, payé en moyenne 4,5 millions en Caroline, et brillant la saison dernière avec une fiche de 35-14-3, une moyenne de 2,17 et un taux d’arrêts de ,922, puis Jack Campbell, cet été, un nouveau Oilers moyennant 5 millions par saison pour les cinq prochaines années (mais dont la nouvelle aventure a commencé de façon catastrophique).

Toronto pourrait s’en tirer si Ilya Samsonov, 25 ans, fait le travail. Samsonov, jadis une vedette montante chez les Capitals, après avoir été repêché en première ronde en 2015, a été chassé de Washington après une année difficile. Il a accepté un contrat modeste d’un an pour 1,8 million avec les Maple Leafs.

Dubas, et le président Brendan Shanahan, gèrent tellement mal le plafond salarial qu’il a fallu cette blessure à Murray, et sa migration vers la liste des blessés à long terme, pour enfin rappeler leur meilleur espoir à l’attaque Nick Robertson, renvoyé dans la Ligue américaine après un brillant camp d’entraînement pour des motifs salariaux.

Le temps presse à Toronto. Non seulement ont-ils perdu en première ronde (ou en ronde préliminaire en 2020) lors des six dernières saisons, mais de grosses pointures, Auston Matthews, William Nylander, Jake Muzzin et T. J. Brodie auront droit à l’autonomie complète à la conclusion de la saison 2023-2024.

Si la gestion du plafond salarial est complexe à l’heure actuelle, imaginez dans deux ans (même s’il risque d’augmenter de quelques millions), avec ces renouvellements de contrats, et très peu de jeunes joueurs pour les remplacer, au besoin. Toronto, on le rappelle, a repêché une seule fois en première ronde lors des quatre dernières cuvées, et déjà perdu son choix de deuxième ronde en 2023 pour Mark Giordano.

Une tuile à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont quand même pris un certain risque cet été en échangeant un jeune joueur de 21 ans en ascension, Kirby Dach, un troisième choix au total il y a trois ans à peine, pour le 13e choix au total en 2022 et un choix de troisième ronde. Mais le nouveau DG Kyle Davidson voulait non seulement démolir la maison, mais aussi ses fondations pour en construire une neuve.

Avec ce choix de première ronde obtenu du Canadien, au préalable acquis des Islanders de New York pour Alexander Romanov, les Blackhawks ont repêché l’attaquant Frank Nazar, un centre droitier de 5 pieds 9 pouces et 174 livres, 70 points en 56 matchs au sein du programme de développement américain.

Or, dans les jours où Dach marquait le but gagnant en prolongation pour le Canadien, les Blackhawks apprenaient une bien mauvaise nouvelle : avant même son premier match avec les Wolverines de l’Université du Michigan, dans la NCAA, Nazar devra se soumettre à une intervention chirurgicale pour soigner une blessure au bas du corps. Il ratera plusieurs mois, peut-être même la saison au complet. Ça n’est évidemment jamais idéal dans le développement d’un espoir de 18 ans.