CBC News a appris que Cromwell avait rédigé un rapport de plus de 100 pages dans lequel il recommande une série de changements et de solutions.

Thomas Cromwell, un ancien juge de la Cour suprême du Canada, croit que la gestion de Hockey Canada vis-à-vis le scandale qui l’afflige est un exemple de mauvaise conduite.

Nicholas Richard La Presse

Même si Cromwell ne travaille plus pour le plus haut et important tribunal du Canada, il s’est quand même penché sur le dossier de la plus grande fédération sportive du pays après une demande de Hockey Canada en août dernier.

PHOTO ARCHIVES, FOURNIE PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA L’ancien juge Thomas Cromwell

À son avis, même si le fonds mis sur pied par Hockey Canada pour régler la poursuite de 3,5 millions de dollars à la suite d’une agression sexuelle collective survenue en 2018 était « nécessaire », il y a « de sérieux problèmes avec la façon dont ce fonds a été administré. »

Selon le rapport, Hockey Canada n’avait pas ce qu’il faut pour gérer adéquatement un fonds de réserve. D’autant plus que l’erreur la plus importante est d’avoir caché l’existence de ce fonds à ses contributeurs, c’est-à-dire les parents des joueurs de hockey mineur à travers le Canada.

Selon la loi, Hockey Canada est censé aviser ses contributeurs lorsqu’il utilise le fonds de réserve pour des causes qui dépassent la somme de 500 000 $. Or, le juge à la retraite a répertorié six cas, depuis 1999, dans lesquels Hockey Canada a omis d’informer le public de l’utilisation des fonds.

En somme, Cromwell plaide pour plus de transparence et une plus grande parité au sein du conseil d’administration.

À la lecture du rapport, Elizabeth Watson, experte en gouvernance internationale et fondatrice de Watson Advisors, affirme que la manière de gérer de Hockey Canada est « un exemple de ce qui peut mal tourner. »