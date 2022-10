L’ensemble du conseil d’administration d’Hockey Canada et son chef de la direction, Scott Smith, ont finalement annoncé mardi se retirer pour « faire place à une nouvelle liste d’administrateurs », dans la foulée de sa gestion critiquée d’allégations d’agression sexuelle mettant en cause des joueurs juniors.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Un comité de gestion intérimaire sera formé pour superviser l’organisation jusqu’à ce qu’un nouveau conseil d’administration nomme un nouveau chef de la direction à la tête de l’organisation », a indiqué la fédération sportive dans un bref communiqué.

Hockey Canada reconnaît du même coup « le besoin urgent d’un nouveau leadership et de nouvelles perspectives ». Le conseil d’administration affirme qu’il demandera à ses membres de « de désigner un nouveau groupe d’administrateurs et d’administratrices au plus tard lors de l’élection virtuelle », qui est prévue le 17 décembre prochain.

« Le conseil d’administration ne se présentera pas à cette élection, mais remplira ses obligations fiduciaires jusqu’à ce qu’un nouveau conseil d’administration soit élu », explique aussi l’organisation.

Outre Scott Smith, sept autres membres qui étaient toujours actifs au sein du conseil d’administration quittent donc le navire : Terry Engen d’Eckville en Alberta, Kirk Lamb de Calgary, John Neville de Markham en Ontario, Barry Reynard de Kenora en Ontario, Mary Anne Veroba de Lampman en Saskatchewan, Bobby Sahni de Toronto et Goops Wooldridge de Milton Station, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Sur Twitter, le critique bloquiste en sports, Sébastien Lemire, a affirmé que ces démissions laissent « enfin entrevoir la possibilité sérieuse d’en venir au changement de culture longtemps demandé et attendu ». « Les enquêtes devront suivre leur cours et nous continuons de réclamer une enquête indépendante afin de faire la lumière sur la gestion opaque et datée qui a cours au sein de Hockey Canada, et soumettre l’organisme à un réel examen de ses pratiques », a-t-il dit.

Le député libéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, a de son côté jugé que ces départs en masse sont « très significatifs ». « Aujourd’hui, ne nous attardons pas à savoir si cela aurait dû arriver plus tôt. C’est un bon premier pas », a-t-il jugé, disant toutefois avoir « encore des questions » sur la composition du nouveau comité et les indemnités de départ.

Ces derniers jours, la pression était devenue très forte du côté politique. « On a perdu confiance en Hockey Canada. Il est temps qu’ils partent », avait insisté le premier ministre Justin Trudeau. « La meilleure chose à faire, c’est de remplacer les dirigeants le plus rapidement possible », avait aussi martelé la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge.

À la recherche de candidats

Pour la suite, Hockey Canada se dit à la recherche de candidats « souhaitant bâtir l’avenir de l’organisation ». « Nous invitons les personnes qualifiées à répondre à l’appel de candidatures lancé par le comité des candidatures indépendant la semaine dernière », affirme la direction.

Le comité de gestion intérimaire « concentrera ses efforts sur le fonctionnement courant de l’organisation, tout en veillant à l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action de Hockey Canada ». L’un de ses mandats sera « la mise en œuvre complète » des recommandations de l’examen indépendant de Thomas Cromwell, cet ancien juge de la Cour suprême qui s’est vu confier le mandat de réviser la gouvernance de l’organisation. « Hockey Canada continuera d’informer le public au sujet de ces importants changements et du travail en cours », conclut la fédération.

Cette refondation complète survient alors que la liste des commanditaires larguant Hockey Canada continue de s’allonger. Le fournisseur officiel d’équipements, Bauer Hockey, a annoncé mardi rompre ses liens financiers avec les équipes masculines. Bauer s’ajoutait ainsi à une longue liste de partenaires cruciaux, comme Tim Hortons, la Banque Scotia, Telus, Nike ou encore Canadian Tire.

Depuis le mois de mai, Hockey Canada tentait de justifier sa gestion des contrecoups d’un viol collectif qu’auraient perpétré huit joueurs d’âge junior en juin 2018. Le printemps dernier, la fédération nationale avait conclu une entente à l’amiable avec la femme qui en aurait été victime après que celle-ci eut déposé une poursuite au civil contre ses possibles agresseurs, la Ligue canadienne de hockey et Hockey Canada.

Le Globe and Mail avait révélé l’existence de deux fonds méconnus, en partie alimentés par les cotisations des jeunes joueurs et joueuses de partout au pays, dont la mission était notamment de dédommager les victimes d’agression sexuelle. On sait que l’un d’eux, le Fonds d’équité nationale, a été utilisé précisément à cette fin. De 1989 à 2022, en puisant dans différentes sources de financement, Hockey Canada a versé des millions de dollars à 22 victimes, a-t-on appris pendant l’été.

Différentes pratiques ou décisions de Hockey Canada ont également été mises en lumière au fil des semaines et des mois. La fédération s’est satisfaite d’un rapport incomplet produit par une firme chargée de mener une enquête sur l’agression alléguée de 2018. Elle a diffusé de fausses informations au public sur celle qui en aurait été victime. Elle a aussi fait circuler chez les parents de joueurs un sondage leur demandant s’ils jugeaient « exagérées » les critiques exprimées dans les médias. La Presse a par ailleurs dévoilé, vendredi dernier, que Hockey Canada s’était adressé aux tribunaux pour empêcher le gouvernement fédéral de divulguer des informations financières délicates pour l’organisme.

Hockey Québec avait été la première fédération provinciale à affirmer qu’elle retiendrait les frais de participation de 3 $ que les joueurs versent chaque année à Hockey Canada. La principale fédération ontarienne avait aussi fait part de cette intention dès juillet. La fédération de la Nouvelle-Écosse avait également annoncé un gel du transfert des fonds.

Avec Simon-Olivier Lorange, La Presse