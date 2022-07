(Ottawa) Sport Canada a été mis au courant d’allégations d’inconduite sexuelle visant des joueurs de Hockey Canada le 26 juin 2018, et n’a pas jugé nécessaire de sévir, d’en informer la ministre de l’époque, ou encore d’effectuer un suivi.

Mélanie Marquis La Presse

C’est ce qu’a reconnu le directeur principal des programmes à Sport Canada (une direction du ministère du Patrimoine canadien), Michel Ruest, en réponse à une question du député conservateur John Nater, devant le comité permanent du patrimoine canadien, mardi.

La ministre St-Onge, qui témoignait après lui, n’a pas été en mesure de justifier pour quelle raison elle n’en avait appris l’existence que le 24 mai 2022, de la bouche de l’ancien PDG de Hockey Canada, Tom Renney. Ses prédécesseurs, Kirsty Duncan et Steven Guilbeault, n’avaient pas non plus été mis au courant.

« Vous pouvez pointer du doigt Hockey Canada tant que vous voulez, mais moi, je pointe du doigt Sport Canada. Le ministère doit en prendre la responsabilité autant qu’eux », a tempêté le conservateur Kevin Waugh à l’intention de Pascale St-Onge.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Sports Pascale St-Onge

À cela, son interlocutrice a répliqué que les informations transmis au fédéral étaient « minimales », qu’elles n’avaient pas « l’ampleur » que l’on a appris dans les médias, et que Sport Canada ne pouvait se substituer à la police.

« On peut faire mieux […] Je reconnais que les outils de Sport Canada doivent être améliorés », a affirmé Mme St-Onge, dont le ministère s’est retrouvé sur le gril des élus de l’opposition, alors qu’il avait jusqu’à présent été épargné.

Le secret professionnel

Cette deuxième série d’audiences du comité s’est amorcée mardi avec le témoignage de l’avocate Danielle Robitaille, du cabinet torontois Heinein Hutchison. C’est à cette puissante firme que Hockey Canada avait fait appel pour faire enquête.

À part révéler que c’est elle qui a recommandé à l’organisation de contacter la police de London pour l’informer des allégations de viol collectif, l’avocate n’a rien pu dire des recommandations qu’elle a faites à l’organisation.

La raison ? Le secret professionnel que Hockey Canada lui a demandé d’invoquer.

Les élus du comité ont tenté de savoir, entre autres, quelles recommandations de l’enquête préliminaire lancée en 2018 avaient été fournies à Hockey Canada, et si l’organisation en avait implanté.

Ce fut en vain. « La seule chose que je peux dire en respectant le secret professionnel, c’est que ma première recommandation était de contacter le Service de police de London », a répondu Me Robitaille au bloquiste Sébastien Lemire.

Elle a pris le téléphone le matin du 19 juin 2018 pour offrir ce conseil à Glen McCurdie, qui était alors vice-président des assurances et de la gestion des risques à Hockey Canada. « Il m’a dit qu’il devait en discuter avec la haute direction avant de suivre ma recommandation », a plus tard indiqué l’avocate.

Dix joueurs interrogés au départ

Ce sont 10 joueurs sur 19, et non « 12 ou 13 » comme l’avait affirmé Hockey Canada, qui avaient accepté de participer à l’enquête indépendante de 2018 sur le viol collectif allégué, tandis que sept avaient signalé qu’ils ne collaboreraient pas, et que deux attendaient de connaître le résultat de l’enquête policière, a dit l’avocate.

On le sait, celle-ci n’a pas mené à des accusations, mais elle a été rouverte la semaine dernière. L’enquête de la firme Henein Hutchison a aussi repris, et la victime présumée, qui avait refusé de donner sa version des faits, a cette fois accepté d’y participer.

« Nous avons maintenant la version détaillée des évènements », a déclaré Me Robitaille.

L’avocate n’a pas voulu spécifier si, à la lumière des témoignages qu’elle a colligés dans le cadre de l’enquête toujours en cours, elle avait une bonne idée des huit joueurs de hockey qui sont visés par ces allégations. Elle a dit comprendre l’impatience de la population.

« Je comprends que c’est très frustrant pour les Canadiens que nous ne sachions pas tout ce qui s’est passé. La justice prend du temps, et mon enquête prend du temps », a laissé tomber l’avocate.

Lorsque la ministre des Sports, Pascale St-Onge, a gelé le financement de Hockey Canada, le 22 juin, elle avait sommé l’organisation de divulguer les recommandations de la firme Henein Hutchison et « les détails concrets de [son] plan pour mettre en œuvre le changement ».

Dans sa déclaration d’ouverture, elle a averti la direction de Hockey Canada qu’elle n’avait « plus le droit à l’erreur », tout en formulant le souhait que les promesses faites par l’organisation depuis que le scandale a éclaté ne soient pas une « opération de relations publiques ».

Le comité entendra mercredi plusieurs représentants du milieu du hockey, dont, évidemment, les dirigeants de Hockey Canada. Leur première présence devant les élus, à la fin du mois de juin, avait été unanimement critiquée. Le caractère vague et opaque de leurs réponses avait déplu aux députés et à la ministre St-Onge