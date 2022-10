Après les grands dossiers de la LNH, nos analystes plongent dans le vif du sujet : qui gagnera les gros trophées la saison prochaine ?

La Coupe Stanley

Mathias Brunet :

Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes de la Caroline profiteront de l’affaiblissement de certaines puissances dans l’Est pour atteindre la finale et remporter la Coupe Stanley, en raison de leur vitesse et de leur profondeur à toutes les positions.

Katherine Harvey-Pinard :

Avalanche du Colorado

Pas le choix. Après le Lightning, ce sera au tour de l’Avalanche d’enfiler deux triomphes coup sur coup.

Richard Labbé :

Lightning de Tampa Bay

Comme l’impression que le Lightning n’a pas (encore) dit son dernier mot.

Guillaume Lefrançois :

Hurricanes de la Caroline

Leur ligne bleue était déjà une force et Brent Burns sera un bon complément.

Simon-Olivier Lorange :

Flames de Calgary

Matthew Tkachuk n’a pas vraiment été remplacé, mais les Flames se sont renforcés au centre et en défense. Si le gardien Jacob Markstrom tient le coup en séries éliminatoires, la Coupe est certainement accessible.

Alexandre Pratt :

Hurricanes de la Caroline

La meilleure équipe en défense de la LNH retrouve son gardien titulaire en santé, et ajoute Max Pacioretty et Brent Burns.

Le trophée Hart

Mathias Brunet :

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid

Connor McDavid

Connor McDavid est de mieux en mieux entouré à Edmonton et non seulement il remportera un championnat des compteurs, mais les succès des Oilers lui permettront aussi de ravir le Hart.

Katherine Harvey-Pinard :

Connor McDavid

Puisque je n’ai pas besoin d’expliquer ce choix, j’en profite pour rappeler que McDavid n’a que 25 ans. Imaginez son étagère de trophées dans 10 ans.

Richard Labbé :

Connor McDavid

Il a déjà deux Hart à son CV, pourquoi ne pas en ajouter un troisième ?

Guillaume Lefrançois :

Connor McDavid

Il va continuer à ajouter des trophées à une armoire déjà bien garnie.

Simon-Olivier Lorange :

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kirill Kaprizov

Kirill Kaprizov

Il est le cœur et l’âme de l’attaque du Wild du Minnesota. Kevin Fiala parti, le sort de l’attaque sera entre ses mains. Et il ne demande pas mieux.

Alexandre Pratt :

Connor McDavid

Parce qu’il est le meilleur joueur, tout simplement.

Le trophée Norris

Mathias Brunet :

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cale Makar

Cale Makar

Cale Makar a remporté son premier trophée Norris à seulement 23 ans l’an dernier et rien ne l’empêchera de le gagner pour la deuxième saison consécutive.

Katherine Harvey-Pinard :

Cale Makar

Makar est sur une autre planète. Ce sera un deux en deux pour lui cette saison.

Richard Labbé :

Cale Makar

À seulement 23 ans, il n’a pas fini de s’améliorer.

Guillaume Lefrançois :

Cale Makar

Comme Goineau et Bousquet, les noms Makar et Norris sont destinés à être liés.

Simon-Olivier Lorange :

PHOTO PETER KLAUNZER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Roman Josi

Roman Josi

L’arrivée de Ryan McDonagh à Nashville libérera Josi de tâches ingrates et lui permettra de briller encore davantage.

Alexandre Pratt :

PHOTO AL BELLO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Adam Fox

Adam Fox

Trophée Norris à 22 ans, 74 points à 23 ans, la carrière d’Adam Fox est bien lancée.

Le trophée Vézina

Mathias Brunet :

PHOTO STEVE ROBERTS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Juuse Saros

Juuse Saros

Malgré sa petite taille selon les standards de la LNH, Juuse Saros (5 pi 11 po) sera enfin reconnu à sa juste valeur après une grande saison avec les Predators de Nashville.

Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Igor Shesterkin

Igor Shesterkin

Ce sera difficile pour lui de connaître une saison plus spectaculaire que l’an dernier, mais il remportera son deuxième trophée Vézina. J’ai hésité à y aller avec Juuse Saros…

Richard Labbé :

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Andrei Vasilevskiy

Andrei Vasilevskiy

Il y aura un retour en force du Lightning et il en sera la raison principale.

Guillaume Lefrançois :

Igor Shesterkin

Dans la force de l’âge, derrière des défenseurs qui arrivent eux aussi dans leurs belles années, les astres sont alignés.

Simon-Olivier Lorange :

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ilya Sorokin

Ilya Sorokin

Igor Shesterkin sera dur à battre. Or, Sorokin a été l’un des meilleurs gardiens de la ligue l’année dernière, et il devrait être mieux protégé cette saison.

Alexandre Pratt :

Igor Shesterkin

On a beaucoup parlé de ses difficultés en séries face aux Penguins. Et pas assez de son brio en saison, ainsi que dans les matchs éliminatoires face aux Hurricanes et au Lightning.

Le trophée Calder

Mathias Brunet :

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Owen Power

Owen Power

Fait plutôt rare, deux défenseurs ont remporté les trois derniers trophées, Moritz Seider et Cale Makar. Il y en aura un troisième cette année, Owen Power à Buffalo.

Katherine Harvey-Pinard :

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Matty Beniers

Matty Beniers

À ses 10 premiers matchs dans la LNH, la saison dernière, Matty Beniers a inscrit 9 points. Pas de doute qu’il s’établira rapidement comme un joueur clé à Seattle. Owen Power a lui-même dit que Beniers devrait être le favori pour le trophée Calder !

Richard Labbé :

Owen Power

Ce grand défenseur aura toutes les chances de briller avec les Sabres de Buffalo, qui vont l’employer à toutes les occasions.

Guillaume Lefrançois :

Matty Beniers

Le deuxième choix du repêchage de 2021 poursuivra sur sa lancée de la fin de la dernière saison.

Simon-Olivier Lorange :

Matty Beniers

Chaud bouillant à la fin de la saison dernière, il arrive avec la fougue de ses 19 ans, mais la confiance d’un vétéran. Il aura toutes les chances de s’éclater à Seattle.

Alexandre Pratt :

Matty Beniers

Une recrue au centre du premier trio et de la première unité en supériorité numérique de son équipe, c’est rare.

Le trophée Maurice-Richard

Mathias Brunet :

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Leon Draisaitl

Leon Draisaitl

Leon Draisaitl a marqué 55 buts l’an dernier, 5 de moins qu’Auston Matthews, mais le trophée ne lui échappera pas cette année avec un complice comme Connor McDavid.

Katherine Harvey-Pinard :

Leon Draisaitl

Draisaitl ? Matthews ? Draisaitl ? Matthews ? Draisaitl. L’Allemand de 26 ans atteindra cette saison le plateau des 60 buts.

Richard Labbé :

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Auston Matthews

Auston Matthews

L’attaquant des Leafs revient d’une saison de 60 buts, et ça pourrait être encore plus cette fois-ci.

Guillaume Lefrançois :

Auston Matthews

Il l’a gagné l’an dernier même s’il a manqué neuf matchs…

Simon-Olivier Lorange :

Auston Matthews

Il a démontré la saison dernière qu’il est le meilleur franc-tireur du circuit. S’il reste en santé, il sera imbattable.

Alexandre Pratt :

Connor McDavid

Voir ma réponse pour le trophée Hart.