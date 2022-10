La compagnie de vêtements et d’équipements sportifs Nike, l’une des marques les plus prestigieuses au monde, a décidé de couper les liens avec Hockey Canada.

Nicholas Richard La Presse

Après notamment Tim Hortons, Canadian Tire et Telus, c’est au tour du géant américain de se dissocier du programme national, a annoncé en primeur le réseau TSN vendredi après-midi.

Nike était associée à Hockey Canada depuis 1999 et offrait à la fédération près de 2 millions de dollars par année.

Ce retrait est évidemment lié à la gestion défaillante de Hockey Canada dans le dossier des accusations d’agressions sexuelles présumées qui sont portées à l’endroit de certains de ses joueurs. Depuis maintenant plus que quatre mois, les dirigeants de l’organisation sportive la plus importante au pays sont sous le feu nourri des critiques. Au cours des derniers jours, en plus des commanditaires, plusieurs fédérations provinciales (notamment celles du Québec et de l'Ontario), le premier ministre Justin Trudeau et le commissaire de la LNH Gary Bettman ont joint leurs voix au concert de reproches.

Dans un communiqué envoyé aux médias, Nike précise que « le sport devrait être un environnement sécuritaire et favorable aux athlètes » et que la compagnie est « profondément affectée par les rapports qui émanent de chez Hockey Canada. »