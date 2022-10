Gestion d’allégations d’agression sexuelle

La glace craque sous Hockey Canada

L’étau se resserre sur Hockey Canada : dans la foulée de sa gestion critiquée d’allégations d’agression sexuelle mettant en cause des joueurs juniors, trois commanditaires majeurs, Tim Hortons, la Banque Scotia et Telus, l’ont largué en se retirant de tous les programmes masculins pour la saison 2022-2023. Ce coup dur s’ajoute à la volonté de Hockey Québec et de la fédération ontarienne de hockey de retenir le financement qu’elle lui verse.