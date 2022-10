Logan Mailloux va pouvoir amorcer sa carrière dans la LNH comme la plupart des espoirs le font : avec un contrat de recrue en poche.

Richard Labbé La Presse

Le Canadien a confirmé mercredi matin que le jeune défenseur a obtenu un premier contrat de trois ans.

Ce contrat rapportera à Mailloux un salaire de 750 000 $ cette saison, puis 832 500 $ lors des deux saisons suivantes. L’entente est de plus assortie d’un boni de signature de 92 500 $. Ce salaire passe à 70 000 $ par saison si jamais il joue dans la Ligue américaine.

« C’est évidemment une décision à laquelle nous avons réfléchi en profondeur », a fait savoir le directeur général Kent Hughes dans un communiqué, une référence au passé trouble du jeune joueur, jadis condamné par la justice suédoise pour avoir photographié, sans son consentement, sa partenaire sexuelle.

« La présence de Logan autour des membres de notre équipe et du personnel des opérations hockey pendant une bonne partie de l'été nous a permis de mieux le connaître et l'apprécier. Logan a la possibilité de devenir un acteur de changement positif et nous travaillerons pour le soutenir dans tout effort vers cet objectif. Il reconnaît l'impact de son geste et bien sûr, le processus continue. »

Logan Mailloux avait été le premier choix du Canadien, le 31e au total, lors du repêchage de 2021. La sélection de l'ancienne administration du Canadien avait énormément fait jaser, surtout parce que le jeune homme lui-même avait demandé d'être ignoré au repêchage, le temps de travailler sur lui.

Sur la patinoire, il a accumulé très peu de millage ces dernières années. En 2020-2021, il a joué 19 matchs, et ce, en troisième division suédoise. Et la saison dernière, il a été limité à 12 matchs avec les Knights de London. Il a raté la première moitié de saison en raison d’une suspension de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) pour son crime, et s’est ensuite blessé à une épaule en mars, ce qui a mis fin à sa saison. Il n'a pas joué en matchs préparatoires et s'est entraîné sans contact.