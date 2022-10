Le Canadien s’est entendu sur les termes d’une prolongation de contrat de deux ans avec son gardien numéro un, Jake Allen.

Alexandre Pratt La Presse

Le contrat, valide jusqu’au terme de la saison 2024-25, est d’une valeur de 3,85 millions de dollars par année. Il s’agit d’une augmentation salariale de près d’un million par saison pour le gardien de 32 ans.

D’abord acquis comme substitut, Allen est devenu le gardien de confiance de l’organisation en raison des ennuis de santé de Carey Price. La saison dernière, il a disputé 35 parties, maintenu une moyenne de 3,30 et un pourcentage d’arrêts de 90,5 %.

En carrière, Allen a pris part à 353 matchs avec les Blues de St. Louis et le Canadien, et il affiche un dossier global de 168-126-35.

Le gardien de six pieds deux pouces et 195 livres présente une moyenne de buts alloués de 2,60 et un pourcentage d’arrêts de ,911 depuis ses débuts dans la LNH, en plus d’avoir récolté 23 jeux blancs.

Repêché au deuxième tour (34e au total) en 2008 par les Blues, Allen est passé au Canadien en retour de choix au repêchage le 2 septembre 2020.

Allen doit rencontrer les journalistes vers l’heure du midi samedi.

En soirée, le Canadien disputera un quatrième match préparatoire, à Ottawa face aux Sénateurs.

Avec La Presse Canadienne