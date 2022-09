Jakob Chychrun constitue sans doute le joueur le plus populaire dans les rumeurs d’échange.

Mathias Brunet La Presse

Malgré ses 24 ans, son statut de défenseur numéro un des Coyotes de l’Arizona, son gabarit imposant de 6 pieds 2 pouces et 220 livres, sa saison de 41 points en 56 matchs il y a deux ans à peine, son club en reconstruction tente de s’en départir depuis un an.

Le jeune homme bouclera ses valises avec joie lorsqu’on lui annoncera son départ : l’idée de jouer pour un club perdant dans un amphithéâtre de 5000 places ne lui plait pas et il l’a laissé entendre publiquement.

À une époque pas si lointaine, les équipes en phase de rajeunissement n’échangeaient pas leurs vedettes dans la force de l’âge.

Joe Sakic et l’Avalanche du Colorado ont sans doute inspiré plusieurs équipes en échangeant Matt Duchene, alors âgé de 27 ans, aux Sénateurs d’Ottawa, en novembre 2017. La transaction a rapporté au Colorado deux défenseurs au sein de leur top quatre, Samuel Girard et Bowen Byram, repêchés au troisième rang en 2019 après le plongeon spectaculaire des Sénateurs au classement. Duchene n’a pas duré deux ans à Ottawa.

Le DG Pierre Dorion a pris des notes. Il imitait Sakic un an plus tard. Et le départ de leur capitaine Erik Karlsson, alors âgé de 28 ans, est au cœur de leur relance. On vous épargne tous les noms, mais retenons les principaux : leur premier centre, Josh Norris, leur deuxième centre, Tim Stützle, repêché au troisième rang en 2020 grâce au choix de première ronde offert par les Sharks, et deux espoirs, le gardien Mads Sogaard et l’attaquant Zack Ostapchuk, repêchés en deuxième ronde avec les choix supplémentaires cédés par les Sharks.

Comme les Sénateurs, les Sharks ont plongé au classement l’année suivante malgré l’acquisition d’une superstar.

L’an dernier, Jarmo Kekalainen a eu le courage d’échanger aux Blackhawks de Chicago son meilleur défenseur, Seth Jones, 26 ans seulement, pour le jeune défenseur Adam Boqvist, une inversion de choix de première ronde en 2021 (le 12e choix pour le 32e), un choix de première ronde en 2022 et un choix de deuxième ronde en 2021.

La tendance s’est maintenue. L’arrivée de Jones n’a pas eu l’effet escompté à Chicago. Les Hawks ont connu une année désastreuse et Seth Jones se retrouve coincé au sein d’un club en reconstruction, avec un contrat annuel de 9,5 millions jusqu’en 2030.

Les Blue Jackets ? Le joueur repêché au 12e rang, le centre Cole Sillinger, a accédé à la LNH à seulement 18 ans et obtenu 31 points, dont 16 buts. Il a terminé la saison au centre du deuxième trio avec Oliver Bjorkstrand et Yegor Chinakhov.

Boqvist, 22 ans, un défenseur offensif repêché au 8e rang en 2018, a obtenu 22 points en 52 matchs l’an dernier, 35 points sur une saison complète. Il devrait en principe jouer au sein de la deuxième paire cette année.

Le choix de deuxième ronde en 2021 a permis à Columbus d’acquérir le défenseur Jake Bean, 24 ans, 25 points en 67 matchs, presque 21 minutes d’utilisation l’an dernier.

Ça n’est évidemment pas tout. Comme les Sénateurs et les Sharks avant eux, les Hawks ont chuté au classement et permis à leur partenaire de transaction d’obtenir un choix de première ronde dans le top six. Columbus a choisi le défenseur tchèque David Jiricek.

Les Sabres sont les derniers à avoir tenté un tel coup. Ils ne regrettent pas l’échange de Jack Eichel, 25 ans. Peyton Krebs, 21 ans, a amassé 22 points en 48 matchs à Buffalo et devrait jouer au sein d’un deuxième trio avec Casey Mittelstadt et Alex Tuch, un colosse de 26 ans lui aussi obtenu dans la transaction. Tuch a obtenu 38 points en 50 matchs avec les Sabres.

Le choix de première ronde, 16e au total, en 2022, a permis aux Sabres de repêcher le centre Noah Östlund. Il leur reste un choix de deuxième ronde à utiliser en 2023.

Malgré l’acquisition d’Eichel, 25 points en 34 matchs à Vegas, les Golden Knights ont raté les séries pour la première fois de leur histoire. Le salaire annuel d’Eichel à 10 millions a compliqué le travail de leur directeur général. On a dû se départir de Max Pacioretty sans rien obtenir en retour pour se conformer au plafond.

L’échange d’Alex DeBrincat aux Sénateurs pourrait s’apparenter à d’autres, mais Ottawa a donné un seul choix de première ronde aux Hawks et aucun espoir de premier plan. Chicago a repêché le défenseur Kevin Korchinski au 7e rang cet été, Paul Ludwinski en deuxième ronde et a aussi un choix de troisième ronde en poche pour 2024. DeBrincat a 24 ans et vient de marquer 41 buts.

Le club désireux d’acquérir Chychrun devra y réfléchir deux fois avant de procéder. À la différence de Duchene, Karlsson, Jones et Eichel, le contrat de Chychrun est avantageux cependant. Il touchera en moyenne 4,5 millions pour les trois prochaines saisons.

Mais Chychrun est souvent blessé et il faudra éviter de vider sa banque d’espoirs et de choix pour l’obtenir.

Kirby Dach s’améliore sur les mises en jeu

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kirby Dach

Il a été beaucoup question du faible taux de succès de Kirby Dach lors des mises en jeu depuis son acquisition des Blackhawks de Chicago. Son taux de 32 % constituait le pire de son équipe l’an dernier, soit une mise en jeu remportée sur trois. C’était un peu mieux la saison précédente à 40 %, mais son rendement se situait à 33 % à son année recrue, avant sa blessure au poignet.

Ça n’était guère mieux dans les rangs juniors avec un taux de 41 % à sa dernière saison à Saskatoon, identique à celui de sa première saison complète dans les rangs juniors.

Dach a présenté un taux de succès de 44 % à son premier match préparatoire avec le Canadien, lundi, et de 60 % jeudi soir contre les Jets au Centre Bell. Avec une égalité de 3-3 dans la dernière minute, Martin St-Louis a confié les deux dernières mises au jeu à son as en la matière, Christian Dvorak, 54 % de succès au cours de la soirée et presque 56 % l’an dernier, une décision logique. Dvorak, un gaucher, a perdu ces mises au jeu disputées du côté droit. A-t-il été tenté de donner la chance à Dach de voir ce qu’il avait dans le ventre, question surtout de le récompenser pour une belle soirée de travail et gonfler sa confiance, ou jugeait-il que l’échantillon était trop mince ?

La décision était sans conséquence puisqu’il s’agissait d’un match préparatoire, mais Dach obtiendra-t-il une telle chance s’il continue de s’améliorer à cet égard ? Avoir un centre droitier capable de gagner ses mises en jeu ne constituera pas un luxe. Nick Suzuki a présenté un taux de 49,6 % l’an dernier, Jake Evans de 49,8 %.