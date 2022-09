Un incident regrettable a soulevé l’ire des amateurs de football, jeudi, alors que Tua Tagovailoa a été victime de ce qui a les apparences d'une deuxième commotion cérébrale en quatre jours. Il a quitté le terrain couché sur une civière, devant le regard horrifié de coéquipiers et adversaires.

Nicholas Richard La Presse

Le quart des Dolphins de Miami s'est blessé après un sac de Josh Tupou avec environ six minutes à écouler au deuxième quart.

Il est resté au sol durant plus de sept minutes ; une fois stabilisé, il a quitté le terrain sur une civière.

Les Dolphins ont annoncé quelques minutes plus tard que leur joueur étoile ne reviendrait pas dans la rencontre en raison d’une blessure au cou et à la tête. Selon les dernières informations, l’Hawaiien était conscient lors de son transfert vers l’hôpital.

Sa simple présence à ce match était déjà fort contestée, ce qui rend l'incident d'autant plus tragique. Dimanche dernier contre les Bills de Buffalo, Tagovailoa a été projeté au sol par Matt Milano à la fin d’une séquence. Le quart est tombé à la renverse et son dos a frappé contre le sol. Il s’est relevé et après quelques pas, s’est écroulé à deux reprises, visiblement sonné.

Après des examens à la mi-temps, Tagovailoa est revenu au jeu pour compléter la deuxième demie.

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Tua Tagovailoa

À ce moment, plusieurs internautes et intervenants dans le monde du football ont critiqué les Dolphins et la NFL pour avoir renvoyé le joueur de 24 ans dans la mêlée malgré des symptômes apparents et flagrants de commotion cérébrale. L'Association des joueurs a immédiatement annoncé son intention d'enquêter sur l'application du protocle de retour au jeu.

Pourtant, jeudi soir, les Dolphins étaient de retour en action contre les Bengals de Cincinnati et Tagovailoa a amorcé le match comme si de rien n’était.

Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le quart-arrière s’est à nouveau fait projeter au sol et les images qui ont suivi sont à donner la chair de poule. Après que sa tête ait cogné le sol, ses bras et ses doigts se sont tordus et crispés, comme s’il était paralysé.

Avant la rencontre, Chris Nowinski, réputé spécialiste et activiste en ce qui concerne les commotions cérébrales, avait écrit sur Twitter que « si Tua était sur le terrain ce soir, ce serait un énorme recul pour la NFL en matière de commotions cérébrales. » Il a ajouté que « si Tua avait une deuxième commotion qui met fin à sa saison ou sa carrière, tout le monde impliqué dans son retour au jeu devrait être poursuivi ou perdre son emploi. »

Après les faits, Nowinski, fondateur de la Concussion Legacy Foundation, a demandé le congédiement des responsables. « Quel désastre. Nous prions pour Tua. Je l'avais prédit et je déteste avoir raison. Deux commotions en cinq jours peuvent tuer quelqu'un. Ça peut mettre fin à des carrières. Comment pouvons-nous être si stupides en 2022. »