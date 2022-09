Il y a les mauvais débuts de saison. Et il y a le début de saison de Christian Dvorak l’année dernière.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Richard Labbé La Presse

À ses 17 premiers matchs, ses premiers dans l’uniforme du Canadien au demeurant, il s’était contenté d’un but, de cinq points et d’un différentiel de -17. Un désastre dans les fameux deux sens de la patinoire.

L’Américain ne prenait donc rien à la légère, tard jeudi soir, lorsqu’il a affirmé à quel point il voulait amorcer la nouvelle saison « du bon pied, pas comme l’an passé ». Les mauvaises langues diraient qu’il ne pourrait faire pire. Or, comme nous ne mangeons pas de ce pain-là, rappelons plutôt à quel point il avait été, à travers les innombrables défaites, l’un des attaquants les plus fiables sous Martin St-Louis en fin de saison. En cela, il sera réjouissant pour l’attaquant d’entendre son entraîneur affirmer que Dvorak, depuis le début du camp d’entraînement, « a repris là où il avait laissé » en mai.

Flanqué de Brendan Gallagher et d’Evgenii Dadonov à son premier match présaison, le joueur de centre a montré pourquoi il est apprécié autant par ses entraîneurs que par ses coéquipiers. Du succès au cercle de mises au jeu, du jeu simple, mais efficace dans sa zone, et quelques beaux flashs offensifs. Au troisième vingt, c’est sa courte passe soulevée vers Brendan Gallagher, du revers, qui a lancé une attaque depuis la zone neutre qui s’est conclue par un but de Cole Caufield. Il a, par ailleurs, été le joueur le plus utilisé du Canadien, toutes positions confondues (22 min 14 s).

Cette passe est un exemple probant des habiletés « sous-estimées » de Dvorak, selon Kirby Dach. « Ce sont de petits jeux qu’il fait constamment », a-t-il ajouté. « Il fait beaucoup de choses que les gens ne voient pas, mais qu’on adore comme coéquipiers, a renchéri Caufield. Il est très mature dans les trois zones, il fait peu d’erreurs. C’est un joueur intelligent qui rend notre vie facile. »

« Il ne reçoit pas tout le mérite qui lui revient, a encore estimé Dach. Tu gagnes des championnats avec des gars comme ça. C’est bien de compter sur lui et sur Nick [Suzuki]. On échange des idées ensemble. »

Homme à tout faire

Ce dernier élément est digne de mention, à plus forte raison alors que Suzuki, encore blessé, ne s’est pas encore entraîné avec ses coéquipiers. Selon l’échéancier prévu, il devrait être rétabli à temps pour le premier match de la saison, le 12 octobre. Or, en attendant, son absence fait de Christian Dvorak un homme à tout faire dont l’équipe a franchement besoin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Christian Dvorak

Il est, et de loin, le meilleur centre de l’équipe sur le plan des mises au jeu. Il est le seul qui puisse jouer sur toutes les unités spéciales. Et il est, encore là de loin, le plus expérimenté à sa position. Il a en réalité le même âge que Jake Evans, mais a disputé 226 matchs de plus dans la LNH. Et sachant que Kirby Dach semble encore en processus d’apprentissage des rouages de la position de centre, son influence est névralgique.

En l’absence de Suzuki et de Sean Monahan, « tout le monde doit se lever », a estimé Dvorak après la rencontre. Il n’empêche que sur le plan personnel, il sait fort bien que « si Nick ne peut pas être là au premier match, [il va] essayer de prendre la relève ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierre-Luc Dubois des Jets et Alex Belzile du Canadien

Il n’est pas parfait pour autant, tant s’en faut. Avec un score de 3-2, en fin de troisième période, son revirement en zone adverse a provoqué un surnombre qui a nécessité un bel arrêt de Cayden Primeau pour garder la courte avance — éventuellement gaspillée, comme on le sait.

Et après une soirée de presque 60 % de succès aux mises au jeu, il a perdu deux duels coup sur coup dans la dernière minute en zone défensive, ce qui a mené au but gagnant des Jets.

Néanmoins, Martin St-Louis insiste : « Je suis très confortable quand il est sur la glace. Il très responsable, il a un bon sens du hockey. Il a pris son été très au sérieux, je le sais. Il a travaillé sur certaines choses et il a repris là où il avait laissé » au printemps.

On a très peu parlé de Christian Dvorak, depuis le début du camp d’entraînement. C’est un peu à l’image de sa carrière, au fond, ça n’a sans doute rien pour déplaire à ce garçon peu bavard, encore moins démonstratif — encore que Kirby Dach ait dit avoir « beaucoup de fun » avec lui hors de la patinoire.

En outre, vu le travail de reconstruction auquel se livre la direction du club, les partisans étaient nombreux à s’attendre à ce que Dvorak soit échangé pendant l’été. Ce n’est pas arrivé, que ce soit par manque de demande sur le marché ou par la décision volontaire de la direction de le garder.

Dans tous les cas, à l’heure actuelle, son entraîneur ne voudrait pas composer sans lui. Et ça devrait être le cas pour encore un bon bout de temps.

En hausse : Brendan Gallagher

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Brendan GallagherMatch préparatoire Jets c. Canadien

Plusieurs chances de marquer, à forces égales comme en avantage numérique, et le but le plus gallagheresque auquel on puisse penser. La performance du vétéran est encourageante pour lui et pour son équipe.

En baisse : Arber Xhekaj

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Arber Xhekaj

Il y a beaucoup d’attention autour de lui depuis le début du camp d’entraînement. Le jeune homme continue de se faire remarquer par sa robustesse et la fluidité de son coup de patin, mais il a souvent peiné dans sa zone, surtout en deuxième période.

Le chiffre du match : 1

Le Tricolore n’a inscrit qu’un but en presque 128 minutes de jeu à cinq contre cinq depuis le début du calendrier présaison. Et encore, ce but, celui de Kaiden Guhle en première période, a été marqué immédiatement après la fin d’une punition des Jets.

Dans le détail

Face au club C des Jets

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sam Gagner, Nate Schmidt (au centre) et Dylan Samberg célèbrent le quatrième but des Jets.

Il fallait avoir une bonne connaissance des circuits mineurs pour être capable de reconnaître tous les joueurs que les Jets avaient cru bon d’emmener à Montréal en ce long et lent jeudi soir au Centre Bell. Il y avait Pierre-Luc Dubois, bien sûr, mais ensuite, il fallait creuser un peu pour trouver des joueurs de la LNH, tels Jansen Harkins (13 points la saison dernière), Ville Heinola (5 points la saison dernière, mais en 12 matchs) ou Nate Schmidt (32 points la saison dernière). Evan Polei, celui qui a marqué le premier but des Jets, est un gars de 26 ans qui a passé sa carrière dans les rangs mineurs. Le gardien David Rittich a amorcé le match devant le filet, et ensuite, un certain Arvid Holm a pris sa place. Ça a donné le spectacle que ça a donné, mais au final, les spectateurs ont tout de même décidé de faire la vague lors de la troisième période, dans un élan d’enthousiasme qui les honore.

Une autre bonne soirée pour Guhle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kaiden Guhle





On le sait, les postes à saisir ne sont pas si nombreux au camp du Canadien, mais plus ça va, plus Kaiden Guhle est en train de se faire une place, justement. Il est encore tôt dans ce camp, bien sûr, mais jeudi soir, le jeune défenseur de 20 ans a marqué le premier but du match, sur une autre belle poussée offensive dont lui seul semble avoir le secret parmi les défenseurs du club. Il a de plus lancé au filet à quatre reprises, un sommet parmi les défenseurs montréalais. « Il est engagé dans le jeu et il joue de manière physique, a noté Martin St-Louis à son sujet. C’est un bon jeune. Je me souviens, quand je suis arrivé dans la ligue, je trouvais que ça allait vite, mais dans son cas, on ne dirait pas que ça va trop vite. »

Un (autre) but pour Caufield

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield

Cole Caufield a réussi un autre but en ce petit jeudi soir, mais il n’avait pas du tout le goût de pavaner. « C’est sûr que je pense à ma confiance et au début de saison qui s’en vient, a-t-il expliqué. Les matchs préparatoires, c’est une chose, mais il faut s’assurer d’être prêts pour le début de la saison, c’est ce qui est le plus important. » Un peu plus tard dans la soirée, Martin St-Louis a offert ce commentaire intéressant au sujet du petit attaquant. « Le Canadien sera un meilleur club parce que Cole Caufield va devenir un meilleur joueur de hockey, et non parce qu’il va devenir un meilleur marqueur, a expliqué l’entraîneur du Canadien. Il est un excellent marqueur, mais il faut l’amener à être un excellent joueur de hockey. »

Ils ont dit

On s’est bien battus et je pense qu’il faut bâtir là-dessus. On a des éléments sur lesquels on peut construire quelque chose. David Savard

Notre trio, tous les trois, on a tous des styles de jeu qui sont similaires. On se comprend bien sur la glace. Jusqu’ici, ça va très bien, mais dans la LNH de nos jours, les trios ne durent pas souvent. J’ai déjà passé 3-4 ans sur le même trio, alors si on doit passer beaucoup de temps ensemble, je vais être prêt ! Brendan Gallagher, qui a joué avec Evgenii Dadonov et Christian Dvorak

Tu peux voir ses habiletés, sa portée, son gabarit, son coup de patin… Il était partout sur la glace, offensivement et défensivement. Je crois qu’on va le voir progresser et qu’il sera encore plus à l’aise avec ce qu’on implante. Martin St-Louis sur Kirby Dach

Cole Caufield, il a marqué des buts toute sa vie. J’ai eu plusieurs conversations avec lui. C’est un excellent marqueur de buts, mais il faut l’amener à être un excellent joueur de hockey. Je vois son engagement là-dedans. On va être une meilleure équipe parce que Cole Caufield sera un meilleur joueur de hockey, pas un meilleur buteur. Martin St-Louis

J’étais dans la ligne de tir, mon bâton s’est brisé. Je n’ai pas été chanceux. Evgenii Dadonov, qui a dévié la rondelle dans son but en toute fin de match