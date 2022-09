Développement des joueurs

La nouvelle garde du CH

L’an dernier, Jeff Gorton avait prévenu qu’il allait « penser différemment » (« think outside the box ») dans la recherche de son directeur général. Ce qu’il a fait en débauchant un agent de joueurs pour mener son équipe, puis un entraîneur-chef qui n’avait dirigé que des adolescents jusque-là.