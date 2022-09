(Buffalo) Il y a trois mois, Juraj Slafkovsky était une des têtes d’affiche du camp d’évaluation de la LNH, qui se tenait au centre d’entraînement des Sabres. Le voici de retour sur les lieux, mais avec la chance de faire tourner les têtes sur la patinoire.

Guillaume Lefrançois La Presse

Slafkovsky fera en effet partie de la formation du Canadien qui affrontera les Sabres, jeudi soir, en lever de rideau du tournoi des recrues.

Ses objectifs ? Ils sont clairs. « Je veux dominer, être le meilleur et aider l’équipe à gagner », a énuméré le premier choix au total du dernier repêchage.

Ses débuts seront épiés de près, puisqu’une douzaine de journalistes de Montréal ont été dépêchés sur place pour le tournoi, en plus des collègues de Buffalo, évidemment. Les matchs du tournoi seront en outre diffusés en direct sur le site internet du Canadien, de même que sur l’un ou l’autre de vos réseaux sociaux préférés.

Ce n’est toutefois pas lui qui va s’émouvoir de cette attention, si on se fie à sa façon de composer avec l’attention supplémentaire dont il fait l’objet dans son pays. Rappelons que le repêchage a fait grand bruit en Slovaquie, puisque Slafkovsky et son compatriote Simon Nemec ont été repêchés aux deux premiers rangs. Avant eux, le Slovaque repêché le plus tôt avait été Marian Gaborik (3e rang en 2000).

« C’est bien d’être repêché 1er ou 2e, mais tu dois encore faire tes preuves. Je me suis donc surtout concentré sur l’entraînement, je ne voulais pas me laisser déranger par des choses de l’extérieur. Je ne me suis pas dit : j’ai été repêché 1er, je n’ai pas besoin de m’entraîner. »

Avec Mesar

En plus de Slafkovsky et Nemec, un troisième Slovaque a été repêché au 1er tour en juillet : c’est Filip Mesar, justement par le Canadien.

Lui et Slafkovsky sont des amis très proches. « On dirait qu’ils sont attachés l’un à l’autre ! », a observé le défenseur Justin Barron.

Ils le seront aussi sur la patinoire, puisque l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, qui dirige les espoirs cette semaine, les a réunis au sein d’un même trio, avec Riley Kidney comme centre.

Maintenant répertorié à 6 pi 3 et 238 lb, Slafkovsky apportera évidemment une dimension physique à son trio, puisque ses deux compagnons sont nettement plus frêles, à 176 lb chacun. Il estime d’ailleurs que les patinoires nord-américaines l’aideront en ce sens « C’est plus facile de finir les mises en échec sur une petite glace. C’est ce que je crois, mais on verra ce soir et dans les autres matchs. »

En défense, il faudra patienter avant de voir à l’œuvre Kaiden Guhle, un candidat à un poste à temps plein dès cette saison, malgré ses 20 ans. Le Tricolore a invité neuf défenseurs à ce camp, si bien qu’il y aura des rotations d’un match à l’autre. Pour jeudi, Guhle, Gianni Fairbrother et Santino Centorame cèderont leur place.