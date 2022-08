« Ça va me donner confiance d’avoir aussi bien fait contre les meilleurs joueurs juniors au monde. Je vais être prêt pour le camp à Montréal. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Dans quelques semaines à peine, Joshua Roy enfilera le chandail du Canadien à l’occasion de son deuxième camp des recrues depuis qu’il a été sélectionné au cinquième tour du repêchage de 2021. Sauf que, cette fois, il y sera en tant que nouveau médaillé d’or du Championnat du monde junior.

Au bout du fil, Roy manque presque de mots pour décrire l’expérience qu’il a vécue ces dernières semaines. « C’était incroyable », laisse-t-il tomber à maintes reprises, deux jours après la victoire.

L’espoir du Tricolore ne s’attendait « pas à grand-chose » au moment de se présenter à Edmonton avec l’équipe canadienne. Il faisait partie des remplaçants après que plusieurs joueurs eurent déclaré forfait à la demande de leurs équipes respectives de la LNH. Sans pression, il voulait simplement donner tout ce qu’il avait.

Il a finalement eu un rôle plus important que prévu, disputant certains matchs sur le premier trio avec l’espoir des Ducks d’Anaheim et capitaine de l’équipe Mason McTavish. On lui a également confié de grandes missions défensives. Et il a récolté huit points, dont trois buts, en sept rencontres.

Autrement dit, « ça a super bien été », dixit le principal intéressé. En finale, contre la Finlande, c’est lui qui a inscrit le premier but du Canada. Après avoir complété une mise en échec derrière le filet, il a sauté sur le retour de tir de McTavish, faisant lever la foule toute de rouge vêtue au Rogers Place.

« C’était un des buts les plus importants de ma carrière ! s’exclame le jeune homme à l’évocation de ce souvenir. C’était un moment incroyable. »

Roy gardera d’ailleurs en mémoire le moment où McTavish a privé les Finlandais d’un but certain en prolongation. Une minute plus tard, les représentants de l’unifolié inscrivaient le filet décisif. La vidéo de la manœuvre de McTavish a vite fait le tour du web.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mason McTavish (23) a privé les Finlandais d’un but certain en prolongation lors de la finale.

« Tout le monde pensait que c’était fini, et finalement, non », se souvient Roy.

« De notre angle, on ne voyait pas trop. On savait qu’il avait empêché le but, mais on ne pensait pas que c’était en arrêtant la rondelle dans les airs. C’est après le match, quand on est rentrés au vestiaire, qu’on a vu la reprise. »

Ce triomphe dans l’uniforme noir et rouge est sans contredit « le plus beau » moment de sa carrière jusqu’ici, affirme l’attaquant.

Avoir une « game pro »

La saison dernière, Roy a inscrit 51 buts et 119 points en 66 matchs avec le Phœnix de Sherbrooke et remporté le championnat des compteurs de la LHJMQ. Il a signé son premier contrat professionnel avec le Tricolore. Et il a disputé son premier match professionnel, avec le Rocket de Laval, en séries éliminatoires qui plus est.

Dans une entrevue avec La Presse en fin de saison, le jeune homme insistait sur l’importance de ne pas « sauter d’étape » pour la suite de son parcours. « Je m’attends à revenir à Sherbrooke et à essayer de gagner encore », avait-il indiqué au sujet du prochain camp d’entraînement.

Quelques mois ont passé, mais Roy n’a pas changé d’état d’esprit. Les places à l’attaque sont rares, voire inexistantes, chez le Canadien. Et comme il n’a que 19 ans, il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine cette saison.

Son objectif, donc, est bien simple : « J’essaie juste de bien faire. Je veux prouver que je suis capable de jouer pro, que je suis rendu avec une game pro. C’est ça le plus important. »

Peu importe si je fais l’équipe ou non. On va être réalistes : je ne devrais pas la faire. Ce n’est pas ça qui compte pour moi. C’est vraiment juste de bien faire. Joshua Roy

Justement, s’il est de retour à Sherbrooke, son rôle sera encore une fois très grand. Roy n’est pas du genre à se mettre de la pression, mais « veux, veux pas, c’est sûr qu’il y en a une petite », reconnaît-il.

« Mais je suis capable de la gérer. Ça ne me dérange vraiment pas. Cette année, je ne me fierai pas au nombre de points que je vais faire. Ça va vraiment être de changer ma game pour avoir une game pro.

« Si je veux performer au prochain niveau, c’est ça qu’il faut que je travaille. Ce n’est pas de faire des points dans le junior qui va me faire jouer dans la LNH, c’est vraiment d’avoir une game pro. »