Les noms des espoirs du Canadien Ryan Poehling et Alexander Romanov étaient sur toutes les lèvres à la conclusion du Championnat mondial junior en 2019.

Mathias Brunet La Presse

Avec cinq buts et huit points en sept matchs pour les Américains, médaillés d’argent, Poehling, choix de fin de première ronde du CH deux ans plus tôt, a reçu le titre de joueur par excellence du tournoi.

Romanov, le grand leader des Russes et choix de deuxième ronde du Canadien en 2018, a été élu le défenseur par excellence de la compétition. Il avait amassé huit points en sept matchs et se démarquait déjà avec ses mises en échec percutantes et son enthousiasme contagieux.

Un peu plus de trois ans plus tard, les deux ne sont déjà plus dans l’organisation montréalaise, avant même d’avoir atteint 24 ans. Romanov montait en puissance chez le Canadien et a permis de combler un vide au centre dans l’échange pour Kirby Dach, mais Poehling a été cédé aux Penguins de Pittsburgh dans la transaction de Jeff Petry pour obtenir la marge de manœuvre salariale nécessaire pour retenir Rem Pitlick.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexander Romanov

On s’est tous emballés à Montréal, avec raison, à la suite des performances de ces deux espoirs à ce championnat disputé en Colombie-Britannique.

Ils étaient d’ailleurs sept espoirs du CH à ce tournoi : Poehling, Romanov, Nick Suzuki, Jesse Ylönen, Jacob Olofsson, Cayden Primeau et Josh Brook. Olofsson et Brook ont été abandonnés par l’organisation. Ylönen et Primeau ont encore espoir de percer. Suzuki est désormais le premier centre du Canadien, et peut-être le prochain capitaine, alors qu’il avait connu un championnat en demi-teinte.

Morgan Frost a d’ailleurs terminé au premier rang des compteurs de l’équipe canadienne cette année-là avec huit points en cinq matchs. Suzuki a été limité à trois aides, dans un rôle plus restreint à l’aile droite.

Le gros trio de l’équipe était constitué de Cody Glass au centre, celui que le CH aurait convoité au départ dans l’échange de Max Pacioretty, Maxime Comtois et Owen Tippett. L’entraîneur Tim Hunter avait même comparé Glass à l’ancienne gloire des Rangers et des Bruins Jean Ratelle.

Suzuki jouait à la droite de Jaret Anderson-Dolan et Shane Bowers au sein d’un trio défensif. Ses deux anciens partenaires de trio jouaient à temps plein dans la Ligue américaine l’hiver dernier… tout comme Glass. Comtois et Tippett tentent toujours de s’accrocher, avec peine, à l’un des trois premiers trios de leurs équipes respectives.

S’il faut retenir une leçon de toute cette histoire, c’est de ne pas tirer de conclusions trop hâtives à la suite de ce tournoi.

D’ailleurs, une recherche sommaire permet de réaliser rapidement que très peu de héros à ces championnats deviennent des stars dans la LNH.

Prenons les formations de l’équipe canadienne entre 2019 et 2015. En 2019, l’année de Suzuki, seulement trois joueurs (en caractère gras) occupent un poste au sein de l’un des deux premiers trios ou premier quatuor de défenseurs de leur équipe de la LNH, Suzuki et les défenseurs Evan Bouchard et Noah Dobson. Alexis Lafrenière devrait éventuellement y parvenir, il est encore jeune et il avait seulement 16 ans lors du tournoi.

2019 (3) Nick Suzuki

Evan Bouchard

Ty Smith

Joe Veleno

Noah Dobson

Alexis Lafrenière

Maxime Comtois

Barrett Hayton

Il y en a eu un peu plus en 2018. L’équipe était meilleure, d’ailleurs, avec Jordan Kyrou et surtout Cale Makar comme chefs de file. Le Canada a remporté l’or après avoir été exclu du top-4 l’année précédente. Deux des cinq meilleurs compteurs de l’équipe, Sam Steel et Brett Howden, jouent des rôles très limités dans la LNH.

2018 (5) Jordan Kyrou

Sam Steel

Cale Makar

Drake Batherson

Robert Thomas

Dillon Dube

Taylor Raddysh

Alex Formenton

Michael McLeod

Jonah Gadjovich

Victor Mete

Jake Bean

Cal Foote

Carter Hart

Dante Fabbro

Beaucoup de joueurs ont percé de cette puissante formation en 2017, finaliste, mais perdante aux mains des États-Unis, mais très peu jouent des rôles prépondérants aujourd’hui dans la Ligue nationale. Kale Clague, récemment libéré par le Canadien, était le gros défenseur offensif. Noah Juulsen était l’un des bons défenseurs de l’équipe, mais des blessures ont gâché sa carrière.

2017 (5) Thomas Chabot

Dylan Strome

Matthew Barzal

Julien Gauthier

Anthony Cirelli

Taylor Raddysh

Kale Clague

Mitchell Stephens

Mathieu Joseph

Pierre-Luc Dubois

Nicolas Roy

Tyson Jost

Jérémy Lauzon

Michael McLeod

Dillon Dube

Jake Bean

Dante Fabbro

Presque le tiers des joueurs de l’équipe de 2016, pourtant exclue du top-4, après une défaite en quarts de finale devant la Finlande, joue un rôle important dans la LNH. Dylan Strome a terminé au premier rang des compteurs et Joe Hicketts a été le meilleur compteur en défense. Ses 5 pieds 8 pouces ne l’ont sans doute pas aidé puisqu’il a joué à peine 22 matchs en carrière dans la LNH.

2016 (7) Dylan Strome

Mitch Marner

Lawson Crouse

Brayden Point

Matthew Barzal

Thomas Chabot

Travis Konecny

Mitchell Stephens

Julien Gauthier

Anthony Beauvillier

Travis Sanheim

Grosse équipe en 2015 avec un jeune Connor McDavid déjà dominant malgré son âge. L’ancien espoir du Canadien Zach Fucale était le gardien numéro un de cette équipe médaillée d’or et Nic Petan, l’un de ses principaux leaders à l’attaque avec Max Domi, nommé attaquant par excellence du tournoi. Brayden Point, aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, jouait à la gauche d’un troisième trio avec Nick Paul et Jake Virtanen, mais il avait un an de moins que la plupart des joueurs de l’équipe. Aujourd’hui défenseur numéro un des Jets de Winnipeg, Josh Morrissey était un membre de la troisième paire derrière Darnell Nurse, Shea Theodore, Samuel Morin et Madison Bowey.