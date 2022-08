Kent Johnson (13), Logan Stankoven (10) et Ronan Seeley (8) célèbrent un but contre la Tchéquie vendredi en demi-finale, à Edmonton.

Pour le suspense, il faudra repasser, au Championnat mondial junior.

Mathias Brunet La Presse

Le Canada a atteint la finale, vendredi à Edmonton, sans avoir perdu le moindre match, et en les ayant tous gagné par au moins trois buts. La dernière victime, la Tchéquie, s’est battue vaillamment, mais s’est inclinée 5-2, non sans avoir marqué deux buts en troisième période pour sauver l’honneur.

Depuis le début du tournoi, les Canadiens ont marqué 38 buts et en ont accordé seulement 12. Ils ont maintenu un taux de succès redoutable de 57 % en supériorité numérique. À titre de comparaison, les Maple Leafs de Toronto ont dominé la LNH l’an dernier avec un taux de succès de 27 %…

Le capitaine Mason McTavish, troisième choix au total par les Ducks d’Anaheim en 2021, en a profité pour ajouter un but à sa fiche, son 15e point du tournoi en seulement six matchs. Il lui reste un match, la finale, pour espérer obtenir au moins trois points et égaler le record canadien de point dans un tournoi établi par Brayden Schenn en 2011 et Dale McCourt en 1977.

Connor Bedard, probable premier choix lors du repêchage de 2023, a encore une fois marqué à l’aide de son tir sec et précis. Le jeune homme de 17 ans jouait un rôle plus effacé au sein d’un troisième trio, mais il parvient toujours à réaliser au moins un gros jeu offensif par match.

Au même âge en 2004, Sidney Crosby avait obtenu cinq points, dont deux buts, en six matchs au sein du quatrième trio de l’équipe du Canada. Bedard a désormais huit points, dont quatre buts, en six matchs. Il pourrait en principe participer aux trois prochains Championnats mondiaux juniors…

McTavish et Bedard retiennent l’attention depuis le début du tournoi, mais évoquent moins souvent Kent Johnson, le deuxième joueur avec McTavish à avoir disputé des matchs dans la LNH.

Pour une deuxième rencontre consécutive, le trio qu’il a formé avec Tyson Foerster et Logan Stankoven a été le meilleur. Johnson, cinquième choix au total en 2021, a amassé trois points contre la Tchéquie. Il jouait aussi dans l’ombre de Matt Beniers à Michigan, dans la NCAA, l’hiver dernier, malgré 37 points en 32 matchs.

Stankoven, un choix de deuxième ronde en 2021 par les Stars de Dallas, qui ratent rarement leur coup, a désormais neuf points, au quatrième rang des compteurs du tournoi, et il domine aussi au chapitre des mises en jeu avec un taux de succès phénoménal de 76 %. Sa taille de 5 pieds 8 pouces lui a valu d’être boudé en première ronde, mais Dallas n’en a cure. Il a amassé 104 points en 90 matchs cette saison dans la Ligue junior de l’Ouest à Kamloops.

Parmi les espoirs du Canadien, Joshua Roy a marqué le but d’assurance en troisième période vendredi, un septième point pour lui dans ce tournoi. Roy, de retour avec McTavish en demi-finale, a été le joueur canadien le plus utilisé lors de ce match, toutes positions confondues, avec 23 minutes.

Roy a été très efficace défensivement dans ce tournoi, au point d’être envoyé dans la mêlée avec des avances à protéger en troisième, il se démarque par son intelligence et son flair offensif. Ce choix de cinquième ronde du CH en 2021 devra continuer d’améliorer sa vitesse s’il veut connaître une belle carrière dans la LNH. Sa progression est intéressante jusqu’ici. Son coéquipier Riley Kidney, choix de deuxième ronde de Montréal la même année, a effectué une seule présence dans la rencontre.

Côté Tchéquie, le capitaine Jan Mysak, repêché en deuxième ronde en 2020, un an avant Kidney et Roy, a été à nouveau le meilleur des siens. Il a joué dans toutes les situations et marqué l’un des deux buts de son équipe, son cinquième de la compétition.