La gardienne de but Marie-Soleil Deschênes

(Montréal) L’équipe d’expansion de Montréal dans la Première Fédération de hockey (PHF) a annoncé l’embauche de la gardienne Marie-Soleil Deschênes, de la défenseuse Kaity Howarth et des attaquantes Alyssa Holmes, Samantha Isbell et Brooke Stacey pour la saison 2022-23.

La Presse Canadienne

La formation compte maintenant sur 16 joueuses, dont 10 attaquantes, quatre défenseuses et deux gardiennes. Dix d’entre elles ont déjà de l’expérience au niveau professionnel.

Deschênes fait partie de ce groupe, elle qui a passé les trois dernières campagnes en tant que membre de l’Association professionnelle de joueuses de hockey féminin (PWHPA), après deux saisons dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Isbell et Howarth ont aussi fait partie de la PWHPA respectivement durant deux ans et un an.

Pour sa part, Stacey devient la première joueuse montréalaise à voir une expérience antérieure au sein de la PHF. Elle a porté les couleurs des Beauts de Buffalo de 2019 à 2021.

De son côté, Holmes a passé les cinq dernières saisons à l’Université du Vermont.

Les cinq joueuses ont choisi de ne pas divulguer les conditions salariales de leur contrat.

D’autres embauches sont attendues au cours des prochaines semaines, ainsi que le dévoilement du nom et du logo officiels de l’équipe. Le calendrier de la saison régulière 2022-23 de la PHF n’a pas encore été dévoilé.