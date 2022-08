(San José) Les Sharks de San Jose ont consenti un contrat de quatre saisons au défenseur Mario Ferraro.

La Presse Canadienne

L’équipe n’a pas dévoilé les détails financiers. Selon le site spécialisé CapFriendly.com, Ferraro touchera un salaire moyen annuel de 3,25 millions US.

Ferraro, qui est âgé de 23 ans, a récolté deux buts et 12 aides en 63 matchs la saison dernière. Il a dominé l’équipe avec 151 tirs bloqués et s’est classé troisième avec 140 mises en échec. Il a été employé en moyenne 23 : 00 par match à sa troisième saison dans la LNH.

« Mario a démontré qu’il est un défenseur dynamique et fiable, pouvant passer de longues minutes sur la glace soir après soir face aux meilleurs joueurs adverses et fournir de bons résultats, a dit le directeur général des Sharks, Mike Grier, dans un communiqué. Son énergie et son éthique de travail l’ont aidé à obtenir autant de succès si rapidement dans sa carrière et nous avons hâte de le voir continuer à se développer et obtenir de plus en plus de responsabilités au sein de l’équipe. »

Choix de deuxième tour des Sharks lors du repêchage de la LNH en 2017, 49e au total, Ferraro a récolté cinq buts et 37 aides en 180 matchs dans la LNH.