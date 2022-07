Kevin Poulin sera de retour avec le Rocket de Laval la saison prochaine.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’équipe a annoncé mardi midi s’être entendue pour une saison à un volet dans la Ligue américaine avec le cerbère québécois.

Poulin, 32 ans, a commencé la saison 2021-2022 avec les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL. Il a été rappelé une première fois par le Rocket en novembre, puis une nouvelle fois en janvier.

Il a excellé devant le filet, recevant notamment le titre de gardien du mois de la Ligue américaine en février et ravissant le poste de deuxième gardien qui appartenait jusque-là à Michael McNiven. Ce dernier a finalement été échangé aux Flames de Calgary au début mars, ce qui officialisait la place de Poulin à Laval.

Le cerbère de 6 pi 2 po et 195 lb a maintenu une moyenne de buts par match de 2,34 et un pourcentage d’arrêt de ,920 en 30 matchs.

Émile Poirier et Alex Green s’amènent

Le Rocket a aussi annoncé mardi avoir octroyé un contrat d’une saison à deux volets à l’attaquant Émile Poirier et d’une saison à un volet au défenseur Alex Green.

Natif de Montréal, Poirier partagé son temps entre le Dinamo de Riga en KHL et le Djurgardens IF en Suède la saison dernière. Il a récolté un total de 12 buts et 11 passes en 50 matchs.

Choix de premier tour des Flames de Calgary en 2013, Poirier a connu un début professionnel fructueux dans la Ligue américaine en 2014-2015, obtenant une invitation au match des étoiles et un rappel de six matchs dans la LNH. Il a cependant été rattrapé par des problèmes de consommation en mars 2017 et a quitté l’équipe pour des « raisons personnelles ». L’été suivant, au camp de développement, il a dévoilé aux médias ses problèmes de dépendance.

Poirier s’est retrouvé sans contrat en 2018, jusqu’à ce que le Moose du Manitoba ne lui offre un essai (PTO). Et il a profité de cette deuxième chance, devenant un meneur dans le vestiaire.

PHOTO ARCHIVES FOURNIE PAR LE MOOSE DU MANITOBA Émile Poirier

« C’est une inspiration pour beaucoup de gens, sa façon d’agir tous les jours, sa façon de se préparer, d’interagir au quotidien. Il est apprécié dans le vestiaire », affirmait Pascal Vincent dans une entrevue à La Presse en 2020.

Après avoir passé les deux dernières saisons en Europe, voilà que Poirier est de retour dans la Ligue américaine, avec l’équipe de son patelin.

Quant à Alex Green, il a passé la dernière saison avec le Crunch de Syracuse, où il a comptabilisé 21 passes en 73 matchs. Natif de Chicago, le défenseur de 24 ans est un choix de quatrième tour du Lightning de Tampa Bay en 2018.