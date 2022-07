L’Avalanche du Colorado a cédé trois choix au repêchage (3 e et 5 e tours en 2022, 3 e tour en 2023) pour acquérir Alexandar Georgiev, des Rangers de New York.

Quelques jours après avoir gagné la Coupe Stanley avec Darcy Kuemper devant son filet, l’Avalanche du Colorado semble amorcer un changement de garde à la position de gardien.

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’organisation a cédé trois choix au repêchage (3e et 5e tours en 2022, 3e tour en 2023) pour acquérir Alexandar Georgiev, des Rangers de New York. Cette transaction porte à croire que la direction de l’Avalanche n’est pas parvenue à s’entendre sur une prolongation de contrat avec Kuemper, qui s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation.

À la suite de cet échange, l’Avalanche ne possède plus que des choix de sixième et de septième tours au repêchage 2022, qui se mettra en branle ce jeudi soir à Montréal. Déjà, l’équipe a liquidé 6 de ses 10 sélections des rondes 1 à 5 en 2023 et 2024.

En Georgiev, l’Avalanche met la main sur un gardien peu réputé pour sa constance. En 129 matchs dans la LNH, le Russe de 26 ans montre certes une fiche gagnante de 58-48-11, mais affiche des statistiques individuelles ronflantes : moyenne de buts alloués de 2,94 et taux d’efficacité de ,908. Les échos provenant de New York laissent entendre que les Rangers n’allaient pas déposer d’offre qualificative à celui qui deviendra la semaine prochaine joueur autonome avec restrictions.

Si l’Avalanche n’embauche pas un autre gardien d’expérience pendant l’été, Georgiev partagerait vraisemblablement le travail avec Pavel Francouz pendant la saison 2022-2023.