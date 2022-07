Nos journalistes se prononcent sur le repêchage de la LNH.

Mathias Brunet

Puisqu’il faut être audacieux… le Canadien repêchera l’ailier de puissance Juraj Slafkovsky au premier rang jeudi soir et obtiendra aussi un centre prometteur en acquérant un autre choix dans le top 12, soit Noah Östlund, Cutter Gauthier, Marco Kasper ou Jonathan Lekkerimäki (qui peut aussi jouer au centre), selon les disponibilités de chacun. Ce deuxième choix sera obtenu en retour des choix de fin de premier (26e) ou de début de deuxième (33e) tour, ou encore contre Josh Anderson et l’un des deux choix mentionnés ci-dessus.

Slafkovsky pourrait entamer la saison à Montréal, à la gauche de Nick Suzuki et de Cole Caufield, tandis qu’on sera plus patient avec le centre. Östlund et Lekkerimäki peuvent rester une saison supplémentaire en Suède, Gauthier jouera à Boston College dans la NCAA, tandis que Kasper peut demeurer en Suède ou encore rejoindre le Rocket de Laval en raison de son statut de joueur européen. En attendant, Christian Dvorak comblera le vide au poste de deuxième centre malgré les rumeurs d’échange.

Richard Labbé

Il ne se passera rien. En fait, si, il va bien finir par se passer quelque chose ; le Canadien va choisir le premier espoir d’entre tous, un choix que l’on va se plaire à critiquer d’ici au Bye Bye 2026 ; ensuite, d’autres clubs vont choisir d’autres joueurs, et ainsi de suite, comme ça se passe généralement au repêchage. Mais il n’y aura pas de coup d’éclat, pas de tractations et pas de transactions majeures comme l’internet nous le promet depuis Pâques, tout simplement parce que les attentes sont trop élevées pour être toutes comblées.

En revanche, on peut prévoir que certains espoirs ou dépisteurs ne pourront pas se rendre au Centre Bell parce qu’ils seront pris dans la file des bagages à l’aéroport. Ça, ça va être drôle.

Guillaume Lefrançois

Si on vous dit Tim Stützle et Jake Sanderson, ça vous branche ? Maintenant, essayons deux autres noms : Jay Bouwmeester et Petr Taticek. Moins excitant ? On vous balance ces noms parce que ce sont les derniers cas d’équipes qui ont détenu deux choix dans le top 10. En 2020, les Sénateurs d’Ottawa ont réclamé Stützle au 3e rang et Sanderson au 5e rang, et les deux progressent bien depuis. En 2002, les Panthers de la Floride ont visé juste avec Bouwmeester au 3e rang, un peu moins avec Taticek au 9e rang. Notre prédiction : le Canadien deviendra la troisième équipe en 20 ans à parler deux fois dans le top 10.

Pour ce faire, Kent Hughes aura évidemment besoin de son autre choix de premier tour (26e), et il devra piger parmi ses meilleurs espoirs en défense. Alexander Romanov, Kaiden Guhle, Justin Barron, Jordan Harris et Logan Mailloux ont tous moins de 23 ans, et ils ne deviendront pas tous des défenseurs du top 4. Hughes a donc la marge de manœuvre pour en risquer un et tenter de s’améliorer à l’avant.

Simon-Olivier Lorange

Au moins un vétéran du Canadien sera échangé, et je mise un billet de 2 $ en papier sur Josh Anderson. Lors de son point de presse ayant suivi le départ de Shea Weber pour Vegas, à la mi-juin, Kent Hughes a lancé le nom d’Anderson dans la conversation en répondant à une question sur… Evgenii Dadonov. Le directeur général a indiqué qu’il n’avait pas forcément l’intention de l’échanger et a rappelé « à quel point on aime Josh », mais n’a fermé la porte à aucune possibilité.

Quiconque a la mémoire plus ou moins longue se rappellera avoir entendu ces mots quasi exacts pour décrire Artturi Lehkonen à la veille de la date limite des transactions, au mois de mars. On connaît la suite. Le Tricolore a beaucoup de contrats lourds dans sa masse salariale, et il ne pourra pas tous les liquider d’un coup. Mais avec autant de choix au repêchage en main, Hughes ne se privera pas si une offre intéressante surgissait sur le parterre du Centre Bell.

Alexandre Pratt

Quand les recruteurs mettront-ils de côté leur biais négatif contre les petits attaquants ? Maintenant. Les succès de Johnny Gaudreau, Alex DeBrincat, Jonathan Marchessault et Cole Caufield, combinés à l’explosion des statistiques avancées, les convaincront de plonger. Deux joueurs en profiteront : Matthew Savoie et Jordan Dumais.

Savoie, auteur de 90 points dans la Ligue de l’Ouest, pourrait se hisser parmi les cinq ou six premiers joueurs repêchés. Dumais, lui, vient de réussir une saison de 109 points avec les Mooseheads de Halifax. Le Québécois sera repêché plus tôt que ne le laisse croire son classement de la Centrale de recrutement de la LNH (73e en Amérique du Nord). Un beau risque pour le Canadien, à la fin du deuxième tour.