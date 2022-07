Ceux qui s’attendaient à des révélations majeures dans le cas de Carey Price ont certes été déçus.

Richard Labbé La Presse

Car Kent Hughes n’avait rien de neuf à dire dans cet épineux dossier lors de son point de presse de lundi après-midi à Brossard. Au mieux, les partisans du Canadien pourront se rabattre sur ce bout d’information, qui est tout de même à ranger dans le rayon des bonnes nouvelles : non, le célèbre gardien n’a pas eu à subir d’opération depuis la fin de la saison, un scénario qu’il avait lui-même évoqué juste au début des vacances estivales de son équipe. En lieu et place, Price a eu à subir une injection au genou, « quelque chose de mineur », selon le directeur général du Canadien, qui n’a pas cherché à en dire plus sur la question. À près de deux mois de l’ouverture du camp d’entraînement, voilà donc où on en est chez le Canadien en ce qui concerne Carey Price : dans le noir le plus total. Rappelons que Price a mérité le trophée Masterton au mois de juin, à la suite de sa saison de cinq matchs. En ce qui concerne le défenseur Jeff Petry, c’est un peu la même chose : rien de nouveau à signaler. Kent Hughes a répété qu’il allait tenter d’échanger le vétéran, mais seulement si l’offre en vaut la peine.

Le remplaçant de Richardson toujours inconnu

Le Canadien a perdu un de ses adjoints tout récemment, quand Luke Richardson a été nommé entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago. La nouvelle n’a sans doute pris personne par surprise chez le Canadien, mais elle est arrivée un peu à un mauvais moment, alors que le club a besoin d’un enseignant pour guider les jeunes défenseurs de l’organisation. Pour l’heure, le successeur de Richardson n’est toujours pas connu, mais selon Kent Hughes, la quête à cet effet est déjà commencée. « On verra bien ce qui va arriver, a expliqué le DG lundi après-midi à Brossard. Martin [St-Louis, l’entraîneur] a commencé à parler à des candidats pour remplacer Luke, et si on trouve quelqu’un qu’on aime beaucoup, on pourrait être en mesure de trancher au plus vite. Mais on veut être bien certain de pouvoir prendre la bonne décision. »

Romanov est attendu

Ce n’est pas si simple pour les joueurs russes en ce moment. En raison de l’invasion russe en Ukraine, il y a de ces histoires qui se compliquent, entre autres celle du gardien Ivan Fedotov, arrêté et envoyé dans le Grand Nord russe pour y faire son service militaire avec l’armée russe, selon ce que plusieurs médias ont rapporté lundi. Fedotov, un choix de septième tour des Flyers de Philadelphie en 2015, n’est sans doute pas près de revenir sur ce continent, mais selon Kent Hughes, un tel sort n’attend pas Alexander Romanov, qui devrait être en mesure de rentrer à Montréal prochainement. « Il va rentrer en Amérique du Nord cette semaine, a expliqué le directeur général du Canadien. On est en communication avec lui, et tout est sous contrôle. »