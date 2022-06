(Saint John) Les Sea Dogs de Saint John sont peut-être arrivés à la Coupe Memorial par la petite porte, mais ils ont rappelé à tous pourquoi ils avaient été l’une des meilleures équipes au Canada cet hiver, lors du match d’ouverture du tournoi.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Raivis Kristians Ansons a rompu l’égalité tard en première période et le club néo-brunswickois a vaincu les Bulldogs de Hamilton 5-3, lundi à la TD Station.

Les Sea Dogs étaient de retour en action après une pause de 38 jours à la suite d’une élimination surprise dès le premier tour éliminatoire face à l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils avaient pourtant gagné leurs 15 derniers matchs au calendrier régulier, et 26 de leurs 28 dernières rencontres avant les séries.

Cet effondrement en séries a mené au congédiement de l’entraîneur-chef Gordie Dwyer. Gardiner MacDougall, qui dirigeait le programme de hockey à l’Université du Nouveau-Brunswick s’est amené en relève, en compagnie de l’ancien dur à cuire Rocky Thompson.

L’électrochoc semble avoir fonctionné, alors que les Sea Dogs, qui portaient un uniforme en hommage aux vétérans des forces canadiennes, ont joué avec conviction.

Ansons a également récolté deux aides, alors que ses compagnons de trio Philippe Daoust et Ryan Francis ont accumulé respectivement trois mentions d’aide et un but et deux aides.

Yan Kuznetsov, William Dufour, joueur par excellence dans la LHJMQ, et Peter Reynolds, dans un filet désert, ont également touché la cible pour l’équipe hôtesse du tournoi. Nikolas Hurtubise a réalisé 17 arrêts.

Hurtubise a réalisé son plus bel arrêt de la rencontre avec un peu plus de cinq minutes à faire en deuxième période et alors que l’avance des Sea Dogs était de 3-1. Il a réalisé un bon déplacement latéral vers sa droite pour frustrer Avery Hayes lors d’une attaque des Bulldogs à deux contre le gardien.

Francis a marqué quelques minutes plus tard, offrant aux Sea Dogs un coussin qui a tenu le coup jusqu’à la fin de la rencontre malgré la tentative de remontée des champions ontariens.

Les Bulldogs avaient balayé les trois premiers tours des séries dans la Ligue de l’Ontario, avant d’avoir besoin de sept parties pour venir à bout des Spitfires de Windsor en finale.

Leurs étoiles ont été tenues en échec pendant de longs moments face aux Sea Dogs. Puis leur tentative de remontée est arrivée à court.

Ryan Winterton a inscrit deux buts et une aide et Hayes, un but et une aide. Logan Morrison a récolté trois aides et Marco Costantini a repoussé 31 tirs.

Les Cataractes de Shawinigan, champions de la LHJMQ, et les Oil Kings d’Edmonton, champion de la Ligue de l’Ouest, entreprendront leur parcours mardi.