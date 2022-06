Le Rocket de Laval était à 2 minutes 56 secondes de la victoire lorsque le désastre a frappé.

Richard Labbé La Presse

Cette fois, le désastre a un nom : Brady Lyle, un joueur que personne ne connaît, à part peut-être les membres immédiats de sa famille.

C’est lui, ce Brady Lyle, le même qui a marqué cinq buts cette saison, qui a profité de ce samedi soir à Springfield pour marquer son plus gros but de la saison en fin de match, pour égaler la marque et permettre aux Thunderbirds d’égaler le match à 1-1.

En prolongation, c’est un ancien du CH, Matthew Peca, qui a réussi le but de la victoire, pour donner aux locaux un gain de 2-1, dans le premier match de cette série face aux troupiers de Laval.

Le Rocket avait pourtant bien joué dans l’ensemble, mais le toit s’est écroulé à la fin.

« On n’a pas disputé un mauvais match, a soutenu l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard lors d’un appel vidéo en fin de soirée. Mais on a raté de belles chances de marquer, des chances qu’on ne rate pas d’habitude. Les Thunderbirds ont une équipe qui a de la bonne vitesse, qui mise sur un bon gardien. On le savait, et on va devoir se reprendre lors du prochain match [ce dimanche]. »

Son collègue Danick Martel, l’unique marqueur du Rocket samedi soir, avec un but en deuxième période, a été un peu plus sévère dans sa critique du match.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES THUNDERBIRDS Séquence du match entre les Thunderbirds et le Rocket

« Ça a été notre pire match des séries, a-t-il répondu. On a eu un départ assez lent et ça s’est replacé par la suite […], mais on est très très déçus de ne pas avoir obtenu la victoire. On a eu des occasions en attaque et, oui, on a eu plus de tirs au but qu’eux autres, mais ils ont eu plus de chances de marquer. On n’a pas été capables de sortir souvent de notre zone et ça nous a fait mal. »

Au total, le Rocket a obtenu 42 tirs contre le gardien Joel Hofer, pendant que Cayden Primeau faisait face à 39 tirs. Une fois de plus, le jeune gardien du Rocket a été très solide devant son filet.

« Cayden se présente à chaque match, a noté Rafaël Hardey-Pinard. Mais on n’a pas trop menacé de notre côté et il faudra aider Cayden plus que ça. Aussi, il va falloir trouver une manière de lancer un peu plus souvent. »

On s’attendait à ça et on s’attend à ce que ce soit une longue série… Ils ne nous ont pas pris par surprise, parce qu’on sait à quel point ils sont bons. Rafaël Hardey-Pinard

Le Rocket devra maintenant tenter de trouver des solutions assez rapidement, parce que les Thunderbirds forment de toute évidence un club bien aguerri. En fait, pour le Rocket, cette défaite est le genre de défaite qui peut faire mal, parce qu’il est possible de croire que cette défaite n’aurait pas dû survenir.

Jean-François Houle a tenté d’aborder tout ça avec un peu plus de philosophie.

« Je dirais qu’on a fait ce qu’on avait à faire, a expliqué l’entraîneur du Rocket. Le but qu’ils ont réussi en fin de match pour égaliser la marque, c’est une rondelle qui a frappé une jambière en chemin... Ensuite, lors de la prolongation, on a eu plusieurs occasions de marquer, et j’ai aimé la manière dont nos gars ont joué. »

Mais ça n’a pas été suffisant. Pas cette fois.