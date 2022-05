La loi de la moyenne a fini par rattraper les Hurricanes. Après 13 matchs de suite dans lesquels l’équipe locale l’avait emporté, les Canes ont été éliminés devant leurs partisans en Caroline, lundi soir.

Miguel Bujold La Presse

Comme lors du sixième match entre les deux équipes, samedi soir à New York, les Hurricanes ont joué sans aucune intensité et ont subi une dégelée de 6-2 aux mains des Rangers, nettement supérieurs. Les Rangers ont maintenant gagné huit de leurs neuf derniers septièmes matchs et méritaient pleinement de passer au tour suivant contre le Lightning de Tampa Bay.

En saison, les Hurricanes avaient terminé au premier rang de la LNH en infériorité numérique et leur jeu défensif, du moins en Caroline, avait été quasi irréprochable depuis le début des séries. Or, les Rangers ont tiré profit de leurs deux premières supériorités numériques grâce à des buts d’Adam Fox et de Chris Kreider. On a senti dès lors que la côte serait trop difficile à remonter pour la troupe de Rod Brind’Amour, qui semblait à plat.

Lorsque la recrue Seth Jarvis a quitté la rencontre après avoir été victime d’une percutante mise en échec de Jacob Trouba (oui, encore lui…), les Hurricanes ont choisi de placer tous leurs œufs dans le même panier en réunissant leurs trois meilleurs attaquants. Mais même le retour d’Andrei Svechnikov sur le premier trio n’a rien changé alors que lui et les Finlandais Sebastian Aho et Teuvo Teravainen ont généré très peu.

PHOTO KARL B. DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Teuvo Teravainen (86)

À l’inverse, la première ligne des Rangers a disputé un autre bon match. Kreider a fait honneur à sa réputation de joueur des grandes occasions en inscrivant un doublé, et Mika Zibanejad a obtenu des mentions d’aide sur ces deux filets.

Le trio défensif composé de Jordan Staal, Nino Niederreiter et Jesper Fast avait neutralisé celui de Zibanejad lors des trois premiers affrontements à Raleigh, mais a cette fois terminé sa soirée avec un différentiel combiné de - 7.

Kreider a cloué le cercueil des Hurricanes avec son deuxième but, qui faisait 4-0, au début de la troisième période. Tony DeAngelo et Max Domi ont inscrit leur équipe au pointage, mais les deux fois, les Rangers ont répliqué moins d’une minute plus tard grâce à Filip Chytil, puis Andrew Copp. Ryan Strome avait réussi le troisième but des Rangers.

Notons que le gardien Antti Raanta a quitté la partie dans les dernières minutes de la deuxième période et a été remplacé par la recrue Pyotr Kochetkov, qui a accordé 3 buts sur 12 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Igor Shesterkin a poursuivi sur sa lancée en arrêtant 37 des 39 tirs auxquels il a fait face. Il aura maintenant l’occasion de se mesurer à son compatriote Andrei Vasilevskiy en finale de l’Association de l’Est à compter de mercredi soir.

Trop timides

Même s’ils n’ont pas connu une vilaine saison, surtout lorsque l’on considère qu’ils ont perdu leur premier gardien, Frederik Andersen, qui n’a pas joué en séries, les Hurricanes ont vu leur parcours prendre fin contre une équipe pourtant négligée au début de la série. On peut donc parler d’une déception.

Il y a plusieurs pièces intéressantes en Caroline, mais un ou deux changements significatifs semblent nécessaires afin que les Hurricanes puissent passer à l’étape suivante. Ils possèdent trop d’attaquants similaires et ils manquent de chien.

Toutes les dernières équipes championnes se distinguaient par une certaine pugnacité, qu’il s’agisse du Lightning, des Blues de St. Louis ou des Capitals de Washington. Difficile de gagner quatre rondes en séries avec des équipes timides, même en 2022. La présence d’un joueur comme Justin Williams n’aurait certainement pas nui dans les derniers jours…

Les Hurricanes devront peut-être sacrifier un jeune joueur de talent comme Martin Necas et des choix au repêchage afin de remédier à la situation. Il est actuellement trop facile de les affronter. Lorsqu’ils tirent de l’arrière et qu’ils doivent abandonner leur jeu hermétique, ça se complique passablement.

Bon entraîneur, bon directeur général

Pensez-vous que les Golden Knights de Vegas congédieraient Gerard Gallant si c’était à refaire ? Une décision qui a laissé perplexe et qui demeure incompréhensible.

PHOTO CHRIS SEWARD, ASSOCIATED PRESS Rod Brind’Amour et Gerard Gallant

Nul doute que la présence de l’entraîneur-chef a eu un impact majeur sur les Rangers.

Des éloges pour Chris Drury, aussi. Le jeune directeur général a greffé de bons joueurs de soutien à son club, dont Copp à la date limite, un vétéran qui apporte sa contribution de plusieurs façons.

En plus de Vasilevskyi et de Shesterkin et d’une brochette d’attaquants de grand talent, la finale de l’Est nous permettra de voir deux des meilleures défenses de la ligue. On connaît bien celle du Lightning, mais les Rangers possèdent tout un quatuor avec Fox, Trouba, K’Andre Miller et Ryan Lindgren. Les deux finales d’association devraient être du bonbon.