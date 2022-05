Dix ans après la fin de sa carrière junior, Mikaël Tam, a encore bien frais en mémoire les souvenirs de ses séries jouées dans l’uniforme des Remparts de Québec, dont les duels contre les Cataractes de Shawinigan, en 2009 et 2011, leurs prochains rivaux dans le carré d’as de la LHJMQ. Le recordman pour le plus de matchs joués en carrière chez les Diables rouges n’hésite pas à dire que les partisans ont eu un énorme mot à dire lors de ses séries juniors, les années d’or du club aux guichets.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Comme plusieurs, Tam est nostalgique du vieux Colisée Pepsi, le domicile de l’équipe entre 1999 et 2015. « Les estrades étaient beaucoup plus près de la glace et ça faisait une ambiance incroyable, se rappelle-t-il. On [les joueurs] se nourrissait beaucoup de ça. Je me souviens une année, c’était tout le monde en blanc [en 2011], ça avait du punch. Une autre année, c’était tout le monde en rouge [2012]. On a tout le temps eu de bonnes équipes, mais dans certains matchs et certaines séries, c’était un petit plus [la foule bruyante], ça jouait en notre faveur.»